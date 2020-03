The Wolf of Wall Street/ Video, su Rai Movie il film con Leonardo DiCaprio (14 marzo)

The Wolf of Wall Street sarà trasmesso da Rai Movie per la serata di oggi, sabato 14 marzo 2020, a partire dalle ore 21:10. Si tratta di una pellicola americana realizzata nell’anno 2013 con soggetto tratto dall’omonima autobiografia scritta da Jordan Belfort con sceneggiatura rivista trattata da Terence Winter. La regia di questo film è stata affidata a Martin Scorsese, il montaggio è stato eseguito da Thelma Schoonmaker, le musiche della colonna sonora sono di Howard Shore ed i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono di Sandy Powell. Nel cast della pellicola sono presenti diversi interpreti molto famosi anche a livello internazionale tra cui Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Kyle Chandler, Margot Robbie e Rob Reiner.

The Wolf of Wall Street, la trama del film

Ecco la trama di The Wolf of Wall Street. Ci troviamo negli Stati Uniti nell’anno 1987 con un giovane uomo di nome Jordan interessato a lavorare nel mondo della finanza ed in particolar modo nelle vesti di broker. Prima di riuscire a diventare uno degli operatori della borsa di Wall Street, Jordan deve fare un po’ di gavetta diventando una sorta di tuttofare per una famoso azionista che da tanti anni opera nel mercato finanziario. Diventando per Jordan un vero e proprio tutor, da lui apprendere qualsiasi genere di lezione ed in particolar modo degli atteggiamenti non proprio onesti e soprattutto uno stile di vita caratterizzato da consumo di droga e continua ricerca di donne con cui fare sesso occasionale. Questo periodo per così dire di formazione, Jordan cambia completamente il proprio carattere diventando un vero e proprio investitore famelico pronto a qualsiasi genere di truffa pur di raggiungere i propri obiettivi di mercato. Avendo dimostrato di avere quindi la stoffa ideale per poter lavorare in un ambiente così competitivo come quella della borsa viene assunto da un importante agenzia. Tuttavia la sua esperienza all’interno dell’agenzia sarà brevissima in quanto la stessa agenzia fallisce in ragione di un rovinoso lunedì nero in cui le azioni perdono immediatamente il loro valore. Trovatosi improvvisamente senza un lavoro Jordan decide di dedicarsi ad una sorta di mercato parallelo con un’agenzia che si occupa della vendita di azioni dal minore valore di mercato ma che tuttavia gli permettono di ottenere delle commissioni ben 50 volte più alte rispetto a quello che avrebbe ottenuto lavorando a Wall Street. Grazie al suo modo di fare ben presto riesce ad ottenere enormi guadagni e soprattutto ad attirare le attenzioni di un più vicino di casa il quale decide di fondare con lui una sorta di agenzia. Riescono ben presto a diventare punto di riferimento per quanto riguarda il mercato borsistico in quanto mettono in essere una serie di tuffi ai danni dei poveri clienti che ben presto si ritroveranno sul lastrico. La vita di Jordan è tutta di apparenze ma in realtà tutti i benefici di cui dispone sono frutto di truffe e azioni illegali. Naturalmente arriverà il momento in cui dovrà fare i conti con tutto questo.

