TheGiornalisti/ Duetto con Calcutta e concerto al Circo Massimo (Radio Italia Live)

I TheGiornalisti saranno tra i cantanti che si esibiranno al Radio Italia Live di Palermo. In occasione degli ultimi Seat Music Award sono stati premiati da Carlo Conti e Vanessa Incontrada per essere il gruppo più passato in radio. Sembra, infatti, che il destino di Tommaso Paradiso sia quello di scrivere tormentoni, esattamente com’è stato per: “Felicità puttana”, “Riccione” e come sta accadendo per la recente “Maradona y Pelè”. “L’ho scritta in momenti diversi, un po’ come è stato per ‘Completamente’. Nel tempo avevo accumulato parti di canzone, ma non una canzone completa. Il lavoro finale è stato mettere tutto insieme. Il primo seme è stata questa immagine di ‘labbra’ stupende, da qui mi sono visto in una torrida notte romana di fine giugno, dentro casa, solo, insonne; e allora ho sognato una pioggia e un luogo lontanissimo dove ballare con lei”, ha detto Tommaso Paradiso a Rockol, spiegando la genesi del brano. Poi per concludere il vari ha voluto metterci qualcosa di assolutamente evocativo: “Robert de Niro, l’attore icona di questa vita, Sandokan, la mia infanzia e la mia colonna sonora firmata Oliver Onions, Maradona y Pelé, il diavolo e l’acqua santa del più gioco più bello del mondo”.

TheGiornalisti: il duetto con Calcutta e il concerto al Circo Massimo

Nei giorni scorsi ha incuriosito molto lo “scambio” di account Instagram tra Tommaso Paradiso e Calcutta. Sembra che i due si siano scambiati i profili per puro divertimento, ma la reazione dei fan li ha costretti a pensare a un possibile duetto: “Ci siamo scambiati gli account così, tanto per fare. Poi ad un certo punto lui mi chiama e mi dice: ‘Ao, mo se non famo ‘na canzone insieme, qua si incazzano’. Quindi è nato prima lo scambio degli account che il progetto di fare una canzone insieme“, ha raccontato Tommaso Paradiso in occasione della sua recente ospitata al programma di RaiRadio2 “Alza la radio”, condotto da Nek e Andrea Delogu. I TheGiornalisti, che da poco hanno chiuso il Love tour che li ha visti protagonisti di moltissimi concerti sold out in giro per i palazzetti, si stanno preparando per il grande evento del 7 settembre, il maxi concerto che si terrà al Circo Massimo a Roma. “Sì, suoneremo in un luogo storico, un tempio di grande romanità: il Circo Massimo di Roma. Poi mi piace settembre. È il mese più bello dell’anno. Tutti i romani tornano in città. Tornano abbronzati, in perfetta forma. Inoltre sono presi benissimo per l’estate che non è ancora finita”, ha spiegato Paradiso ai microfoni di Radio Italia.

