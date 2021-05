Theodora Bugel, moglie Roberto Ciufoli/ Parla l’amica: “Lui le manca tantissimo!”

Roberto Ciufoli si trova all’Isola dei famosi 2021 da quasi sessanta giorni. Quasi tre mesi che non vede la moglie Theodora Bugel e i figli Jacopo e Romeo. Nelle ultime settimane Roberto ha sicuramente iniziato a sentire la fatica e la fame. L’attore, infatti, è stato penalizzato per scavalcato la recinzione che divideva i due schieramenti pre prendere un frutto da un albero. Nell’ultima puntata Roberto ha chiesto a Ilary Blasi come mai in tutti questi giorni non ha avuto sorprese o messaggi dalla sua famiglia: “Oggi è il compleanno dell’amore della mia vita, Theodora auguri! Anche se non piano di nostalgia e non vado a fissare il mare su in scoglio… ma sta succedendo qualcosa che non c’è stata nemmeno una sorpresa in nove settimane?”. La conduttrice lo ha rassicurato dicendo che presto arriverà una sorpresa anche per lui.

Theodora Bugel, parla una amica: “Roberto le manca tantissimo”

In quell’occasione Roberto Ciufoli ha mostrato la foto dei figli Jacopo e Romeo che ha portato con sé all’Isola dei famosi 2021: “Prima di partire ho detto che non era necessaria una foto dei miei cari perché li porto nel cuore, poi fortunatamente ho cambiato idea. Guardo questa foto e sorrido. Sono un uomo ma sono un papà e vorrei sapere se stanno bene”, è il messaggio apparso sul suo profilo Instagram. I fan dell’attore chiedono ai familiari di andare in puntata: “Perché qualcuno della famiglia non va in puntata? Roberto ha bisogno di sostegno”. L’amica Maddalena Mayneri scrive: “So che non puoi leggere il messaggio ma quando lo leggerai scoprirai quanto manchi a tutti e a Romeo Jacopo e Theodora in un modo pazzesco! E a me… tantissimissimo e quando tornerai staremo tutti super bene!”. Questa sera, finalmente, Roberto Ciuffoli riceverà una sorpresa dalla sua famiglia? La moglie Theodora Bugel manderà un video al marito, sposato nel 2010?

