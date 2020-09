Thom Yorke e Dajana Roncione si sposano/ Nozze in Sicilia per il leader dei Radiohead

Thom Yorke, il leader dei Radiohead e la compagna, l’attrice Dajana Roncione, si sposano oggi, sabato 19 settembre, in Sicilia. La coppia, insieme da circa tre anni, ha scelto di convolare a nozze nonostante il difficile periodo legato alla pandemia. Il cantante, infatti, come fa sapere il Corriere della Sera, ha ammesso le enormi difficoltà affrontate per l’organizzazione del matrimonio. Nonostante tutto, però, la coppia è riuscita ad organizzare cerimonia e ricevimento e tra poche ore convolerà a giuste nozze pronunciando il fatidico sì. “Questo fine settimana, nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia globale, siamo orgogliosi e felici di sposarci qui in Sicilia” ha dichiarato il musicista che, insieme alla sua futura sposa, ha scelto di sposarsi in Sicilia.

MATRIMONIO THOM YORKE E DAJANA FORTUNA A BAGHERIA

Thom Yorke e Dajana Roncione, per diventare marito e moglie, hanno scelto luoghi importanti per la sposa. L’attrice è nata a Palermo e ha recitato in film e fiction come sono stati girati proprio nella sua terra come «Baaria», «La mafia uccide solo d’estate – Capitolo 2», «Il commissario Montalbano». La cerimonia che si terrà Villa Valguarnera, set del film «La dea fortuna» di Ferzan Ozpetek, sarà celebrata dal pastore anglicano Claudio Bocca. Per il leader dei Radiohead si tratta del secondo matrimonio dopo quello con Rachel Owen, madre dei suoi due figli, morta nel 2016 per un cancro. Yorke ha incontrato casualmente Dajana Roncione nel 2017 e la coppia, da circa due anni, vive a Oxford.



© RIPRODUZIONE RISERVATA