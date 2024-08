Thomas Basilico è il fidanzato di Valentina Barbieri, la comica che post dopo post ha conquistato il mondo dei social per poi approdare in tv. Anche Thomas è un imitatore e con la fidanzata hanno creato divertentissime parodie di personaggi famosi come Chiara Ferragni e Fedez, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che sono diventati virali sui social.

Un vero e proprio boom di like e visualizzazioni per la coppia che sta vivendo un momento davvero magico sia dal punto di vista privato che lavorativo. Proprio Thomas sui social ha postato una foto con la fidanzata Valentina Barbieri scrivendo: “stiamo vivendo qualcosa di surreale. E in un mondo dove in questo momento regna l’odio, desidero omaggiare la donna che amo con questa foto che racchiude il nostro amore. Oggi saremmo dovuti essere di nuovo in quel posto magico chiamato @Disneylandparis, ma pazienza. Ci rifaremo! Viva l’amore”.

Thomas Basilico e Valentina Barbieri conquistano i social e la tv

Prosegue alla grande la storia d’amore tra Valentina Barbieri e il fidanzato Thomas Basilico che dopo aver fatto divertire il mondo dei social sono approdati anche in tv. Le loro imitazioni e parodie, infatti, hanno conquistato davvero tutti diventando virali e attirando l’attenzione della Gialappa’s Band che ha fortemente voluto Valentina Barbieri nel cast. Anche Thomas che crea tantissimi video con la fidanzata ha rivelato: “abbiamo scritto un sacco di video ma sono più parodie che imitazioni, stiamo aspettando un po’ di materiale”.

La passione per le imitazioni e per il teatro li ha accomunati, visto che i due si sono conosciuti proprio frequentando un laboratorio teatrale come ha rivelato la comica a Fanpage : “ci siamo conosciuti quando ero un po’ in crisi con l’Università e avevo cominciato a frequentare un laboratorio teatrale. Lì l’ho incontrato per la prima volta e poi ci siamo messi insieme. Questa passione comune è stata ed è una delle cose che ci unisce. Oggi facciamo coppia da cinque anni e, naturalmente, vedrete anche lui al GialappaShow”.