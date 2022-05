Thomas Basilico/ “Sempre al fianco di Valentina Barbieri. GF Vip? No, solo parodie”

Thomas Basilico in pausa dalle imitazioni in attesa di nuovo materiale

Thomas Basilico è intervenuto nel corso della puntata di “Trends&Celebrities” andata in onda nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 maggio 2022, su RTL 102.5 News. Francesco Fredella con Manila Nazzaro ed i loro numerosi ospiti hanno accolto il trasformista. Durante le sue imitazioni, Thomas ha ammesso di essere truccato dalla fidanzata (ed anche lei bravissima comica) Valentina Barbieri: “Valentina trucca prima me e poi si trucca da sola”, ha svelato.

Thomas Basilico nel corso della sua chiacchierata telefonica ha svelato se sta realizzando delle nuove imitazioni: “No”, ha risposto in modo secco, “abbiamo scritto un sacco di video ma sono più parodie che imitazioni, stiamo aspettando un po’ di materiale”. Attraverso i loro profili social – suo e della fidanzata Valentina – non mancano infatti le parodie proprio sui personaggi dell’Isola dei Famosi.

Thomas Basilico e Valentina Barbieri: coppia sul lavoro e non solo

A tal proposito, Thomas Basilico si è lasciato andare ad un piccolo spoiler: “Si parla di un nuovo ingresso all’Isola che potrebbe darci un bel po’ di materiale”, riferendosi a Soleil Sorge. “Potrebbe portarci un po’ di materiale”, ha ribadito. In merito al loro lavoro social, il comico ha commentato: “In realtà abbiamo fatto molti meno video perché abbiamo avuto da lavorare quindi facendo Milano-Roma abbiamo avuto meno tempo”. Tuttavia ogni volta che sono a casa si dedicano alla scrittura delle parodie.

La fidanzata Valentina Barbieri tra l’altro in questo momento è impegnata alla conduzione dell’Isola Party, ottenendo il grande supporto di Thomas: “Sono sempre al suo fianco, mi guardo la diretta… Essendo la prima esperienza ha bisogno di feedback, poi ci consigliamo sempre a vicenda. Ora è giù con il cane”, ha spiegato. Rispetto al suo futuro, ci sarà qualcosa in tv? “Qualcosa sta nascendo”, ha svelato Basilico. Che sia proprio il GF Vip? “No… le parodie sì, il GF per adesso no”, ha chiosato. In generale, parlando di reality ha ammesso: “Per farmi conoscere perché no?”.











