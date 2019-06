Thomas Bocchimpani/ Treccine e cambio look anche sul palco dello SlimeFest 2019?

Tutto è pronto per il ritorno, un anno dopo, dello SlimeFest 2019 a Mirabilandia. Lo spettacolo dedicato ai più giovani aprirà le sue porte a molti ex di Amici e, in particolare, a Thomas Bocchimpiani. Il cantante è pronto a mettere da parte il suo live e buttarsi a capofitto proprio in questa nuova avventura ma tutti si chiedono se il giovane ex pupillo di Amici e di Maria De Filippi salirà sul suo palco con il solito ciuffo o se continuerà a lanciare il suo stile a tutto treccine, lo stesso che nei giorni scorsi ha mostrato sui social lasciando tutti a bocca aperta. Due anni fa Thomas Bocchimpani arrivava alle fasi finali di Amici e oggi ha all’attivo un Ep e un album, che ha esordito in testa alla classifica degli album più venduti del 2018 e adesso è pronto a stupire tutti coloro che saranno a Mirabilandia per lo SlimeFest proprio come lo scorso anno.

L’ANNUNCIO DI THOMAS BOCCHIMPANI

Sul palco dello SlimeFest 2019, Thomas Bocchimpani porterà il suo singolo “Il sole alla finestra” e non solo. A rivelarlo è lo stesso cantante che, sempre con le treccine in bella mostra, ha rilasciato un piccolo video in cui annuncia che sarà sul palco di Mirabilandia proprio oggi, 15 giugno, per portare “le canzoni e l’energia dell’estate sul palco”. Lo stesso rivela: “Anche quest’anno tornerà allo SlimeFest, non vedo l’ora e sul palco porterò alcuni miei brani, in chiave un po’ diversa”. Clicca qui per vedere il video dell’annuncio. Thomas Bocchimpani non è il giovane minorenne che ha partecipato ad Amici e adesso, dopo gli esami sostenuti in questi giorni, si è di nuovo buttato a capofitto nella musica vivendo di essa. Sui social i seguaci non mancano e sono molti quelli che si mobilitano per ogni suo evento, l’ultimo piccolo tour compreso. Ci saranno anche allo SlimeFest 2019 i suoi fan? A Mirabilandia ritroverà anche gli amici di sempre Emma Muscat, Biondo e la stessa Federica Carta. Una rimpatriata di Amici? Per la gioia dei fan sembra proprio di sì.

