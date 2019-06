Thomas Bocchimpani, drastico cambiamento dopo Amici/ Foto: fan senza parole!

I fan di Amici di Maria De Filippi ricorderanno sicuramente Thomas Bocchimpani. Il giovane cantante ha partecipato al noto talent nell’edizione 2016-2017 e aveva fatto impazzire le ragazzine. Faccia pulita da bravo ragazzo, una decisa propensione per il ballo alla Michael Jackson e una voce molto piacevole, avevano convinto i professori non solo a dargli un banco ma anche ad assicurargli un posto al serale. Allora Thomas aveva 16 anni. Oggi il cantante ne ha 19 e vive ancora di musica ma ha deciso di allontanarsi dal look di “bravo ragazzo”, ampiamente mostrato nel suo percorso ad Amici, stravolgendo il suo look. E così, al posto del vistoso ciuffo in sù, ecco apparire una lunga capigliatura di treccine.

THOMAS BOCCHIMPANI, ADDIO AL CIUFFO DOPO AMICI: ORA CI SONO LE TRECCINE!

Thomas Bocchimpani ha deciso di stravolgere il suo look, lasciando senza parole i suoi fan su Instagram. “Si cresce, si cambia e si rimane se stessi. VIVA LA VITA” scrive il giovane talento, mostrando la nuova capigliature. L’ex cantante di Amici si è mostrato nei suoi ultimissimi scatti con lunghe treccine, uno stile afro al quale nessuno si sarebbe sognato di associarlo. Ma come l’hanno presa le sue tantissime sostenitrici? Hanno approvato oppure no questo nuovo look? Ecco alcuni commenti: “Voglio il ciuffoooooooooo! comunque stai bene anche così,staresti bene con qualsiasi cosa (anche se voglio il ciuffo)”; e ancora “Dimmi che è una cosa temporanea.”; “Allora mio caro Thomas, noi si abbiamo accettato che ti sei fatto i capelli rossi, mossi e tutto perche ancora il ciuffo c‘era ma le treccine con la crocchia dietro NOI NON LO ACCETTIAMO”. Insomma, i fan non sono proprio felicissimi.





