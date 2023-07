Thomas Bricca, arrestate 2 persone/ Fermati Roberto e Mattia Toson: svolta nelle indagini

Possibile svolta per quanto riguarda l’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne che era stato assassinato dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola in quel di Alatri, lo scorso 30 gennaio. Come riferito dal sito di Repubblica nelle scorse ore sono stati effettuati due arresti da parte dei carabinieri di Frosinone: si tratta nel dettaglio, riporta ancora il portale online del quotidiano nazionale, di Roberto Toson, di anni 47, e il figlio Mattia Toson di 22 anni. Su di loro i carabinieri avevano concentrato le indagini ma in questi cinque mesi non era emerso nulla, neanche dai telefonini esaminati dagli inquirenti.

Novità sono invece giunte dal cellulare della vittima, di conseguenza è probabile che coloro che investigano hanno rivenuto dei dettagli risultati decisivi per porre i due precedenti indagati sotto il regime della custodia cautelare in carcere. La sera precedente la morte di Thomas Bricca, quindi il 29 gennaio 2023, vi era stato nel centro storico di Alatri una rissa fra due gruppi rivali di ragazzi. Al culmine della stessa Francesco Dell’Uomo, lo zio acquisito di Mattia, era stato picchiato e poi appeso nel vuoto ad una balaustra. A commettere il reato era stato un gruppo di cui faceva parte Omar Haudy, un giovane ragazzo di origini marocchine che pare fosse in contrasto da tempo con i Toson.

THOMAS BRICCA, LA RICOSTRUZIONE DELL’OMICIDIO

Questi si era ritrovato il giorno dopo in piazza in compagnia di Thomas Bricca ed altri amici: entrambi indossavano un giubbino chiaro di conseguenza gli inquirenti pensano che chi ha sparato volesse colpire il giovane marocchino e non il 19enne poi deceduto. Vi sarebbe quindi stato uno scambio di persona che avrebbe portato alla tragica morte di Thomas Bricca.

Il ragazzo non era deceduto sul colpo, in quanto era entrato in comma, ma poche ore dopo ne era stato dichiarato il decesso cerebrale fino a che non è stata “staccata la spina”. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti e non è da escludere anche una dichiarazioni da parte degli avvocati difensori dei due arrestati.

