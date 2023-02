Thomas Bricca/ Padre del ragazzo vero bersaglio dei killer: “Loro odiano gli arabi”

L’omicidio di Thomas Bricca è tornato al centro della puntata di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, martedì 7 febbraio 2023. In particolare, l’inviata del programma ha intervistato il padre di Omar, il ragazzo che dice di essere il vero obiettivo di questa missione punitiva che ha portato all’uccisione del suo amico 19enne solo per uno scambio di persona. L’uomo ha riferito di vivere da 40 anni ad Alatri e di non avere mai avuto discussioni con i suoi cittadini. Tuttavia, “ci sono gruppi che non vogliono vedere stranieri in città. Thomas per me era come un secondo figlio: stava sempre a casa mia, dormiva addirittura in camera con mio figlio”.

THOMAS BRICCA, IL PADRE DEL RAGAZZO VERO OBIETTIVO DEI KILLER: “ASPETTO SOLO LA GIUSTIZIA”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, il padre dell’amico di Thomas Bricca ha aggiunto: “Io non ho paura, non voglio litigare con nessuno. Aspetto solo la giustizia. Faccio le mie condoglianze alla mamma di Thomas, perché non l’ho ancora vista. Io non sono contro nessuno e nessuno è contro di me. Però Thomas e mio figlio erano amici sin da bambini e ad Alatri ci sono questi gruppetti a cui danno fastidio gli arabi. Tutto quest’odio è nato perché hanno sentito mio figlio parlare in arabo“.

