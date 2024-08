È delle ultime ore l’indiscrezione su un possibile ingaggio di Thomas Ceccon al Grande Fratello 2024. Il celebre nuotatore che quest’anno ha fatto molto parlare di sé per la sua protesta contro le Olimpiadi, sarebbe il concorrente perfetto secondo Alfonso Signorini. Dopotutto è la figura ideale: bellissimo e senza peli sulla lingua. Oltretutto, è stato al centro del gossip per tutta la durata dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, specialmente dopo aver nuotato nella Senna e dopo aver dormito in un parco a causa dell’eccessivo caldo in hotel.

Insomma, la produzione del Grande Fratello ci ha visto lungo, e spera in un suo sì, così da partire il 16 settembre 2024 con una marcia in più per il cast. I nomi che si susseguono, difatti, sono tantissimi e stanno già facendo andare i fan in visibilio. Uno degli ultimi nomi è stato quello di Antonio Orefice di Mare Fuori, oltre ai già quasi confermati Karina Cascella ed Enzo Paolo Turchi, che si diletteranno a ravvivare il reality della famosa casa più spiata d’Italia.

Thomas Ceccon al Grande Fratello 2024? Parla Amedeo Venza: “La sua risposta è stata che…”

Altra notizia che ha fatto impazzire gli spettatori è quella sulla riconferma di Cesara Buonamici e della conduzione di Alfonso Signorini, anche se su questo si avevano decisamente pochi dubbi. I due, hanno formato una squadra perfetta e sono riusciti a portare a Mediaset un range di ascolti molto buono. Di certo, però, ciò che fa la differenza è il cast, come successo nella scorsa edizione con Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, che sono state le vere protagoniste della stagione grazie al loro incredibile carisma.

A dirci di più sulla possibile partecipazione di Thomas Ceccon al Grande Fratello 2024/2025 è l’esperto di gossip Amedeo Venza, che purtroppo ha diffuso una notizia che ha reso tristi molti dei fan. Il nuotatore avrebbe declinato l’offerta, non sentendosi adatto per un programma di questo tipo. Chiaramente, si tratta ancora di indiscrezioni, ma per come si è presentato Thomas Ceccon in queste Olimpiadi 2024, di certo è un ragazzo deciso, con una vita privata segretissima e con un altissimo senso della privacy. Difatti, si era anche lamentato per i commenti troppo spinti delle fan sotto alle sue foto, dopo essere diventato un vero sex symbol in questi Giochi di Parigi.