Thomas Ceccon, carriera e vita privata del giovane nuotatore

Thomas Ceccon è uno degli atleti della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Parigi 2024 ed è pronto a dare tutto se stesso nella finale dei 100 metri dorso maschili, conquistata nella gara precedente. Il giovane nuotatore, classe 2001 ma che ha già collezionato prestigiosi traguardi in carriera, è intenzionato a portare alto l’orgoglio del nuoto italiano dopo averci già regalato importanti emozioni negli anni precedenti, dall’oro di Budapest 2022 nei 100 metri dorso (con annesso primato mondiale) all’oro dei mondiali di nuoto di Fukuoka nei 50 delfino nel 2023.

Una carriera di indiscusso valore e sotto gli occhi di tutti, cui scorre in parallelo una vita privata estremamente riservata e poco avvezza ai riflettori della televisione e del gossip. Thomas Ceccon raramente ha fatto dichiarazioni pubbliche in merito alla sua sfera sentimentale e, anche sui suoi profili social dominati dalla sua passione per il nuoto e dalla sua carriera sportiva nelle vasche, sono pressoché inesistenti contenuti inerenti ad una presunto amore nella sua vita.

Thomas Ceccon ha una fidanzata? “Non c’è tempo…“

Ma Thomas Ceccon ha una fidanzata? Ora che la sua stella brilla alle Olimpiadi di Parigi 2024, il focus dell’attenzione e della curiosità di molti si concentra anche sulla sua riservatissima vita privata, oltre che sulla sua ben nota carriera. In una delle più recenti dichiarazioni, rilasciata in un’intervista al Corriere della Sera concessa lo scorso mese, il nuotatore ha ammesso di non avere una fidanzata perché “non c’è tempo“: troppi gli impegni del momento, su cui intende ora focalizzarsi per ben figurare durante i giochi olimpici parigini.

In passato, però, sappiamo che Thomas Ceccon ha avuto una fidanzata, come da lui stesso dichiarato in un’intervista a La Stampa dell’aprile 2022: “Sono fidanzato con Giorgia Biondani, una delle ragazze che nuotano a Verona con me. Lo sanno in pochi, è una storia recente e non è che sto a postare foto insieme o che. La mia vita privata non la spiffero”. Da quell’anno in avanti, però, le cose sembrano essere cambiate e il cuore del giovane atleta è ora sentimentalmente libero, ma colmo dell’amore che nutre per il nuoto.