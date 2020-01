Thomas Markle contro la figlia Meghan/ “Imbarazzante! Distrugge tutto per i soldi!”

Hanno lasciato la famiglia Reale, si sono rifugiati in Canada eppure per Harry e Meghan i problemi continuano. Stavolta ad alimentare le polemiche e le tante discussioni già in atto arriva il padre della duchessa di Sussex, Thomas Markle. L’uomo che ha duramente attaccato figlia e genero in un’intervista rilasciata a Channel 5, tonando ad accusarla di essere un’arrivista ed egoista. “È deludente perché in realtà ha realizzato il sogno di ogni ragazza. Ogni ragazza voleva diventare una principessa. – ha ammesso l’uomo, per poi aggiungere – Lei c’è riuscita e ora sta buttando via tutto. Perché? Sta gettando via tutto per soldi.” Le pungenti dichiarazioni di Thomas Markle non si fermano qui: “Evidentemente tre milioni di sterline e una casa di ventisei camere da letto non erano abbastanza per loro”, aggiunge.

Thomas Markle contro Meghan e Harry: “Per me è una cosa imbarazzante!”

Thomas Markle, nel corso della lunga intervista, ha avuto da ridire anche sul principe Harry: “Per me è imbarazzante. – ha esordito – Quando si sono sposati hanno assunto l’obbligo di far parte dei reali e di rappresentarli. Questa è una delle più grandi istituzioni della storia e loro la stanno distruggendo, indebolendo e la stanno rendendo squallida e ridicola. Penso che entrambi si stiano trasformando in anime perse, non so cosa stiano cercando”. Ormai è da anni che Thomas Markle e sua figlia Meghan non si vedono e parlano, se non attraverso media e interviste pubbliche. L’uomo dichiara di non essere meritevole di un trattamento simile: “Non è giusto come mi hanno dipinto fino a oggi. – sbotta – Per loro non esisto, ma Harry, che se ne accorga o no, fa parte della mia famiglia e io faccio parte della sua. Dovremmo parlare.” Che questa situazione possa cambiare in futuro? “Non riesco a vedere un riavvicinamento, penso che ci rivedremo quando finirò nella tomba”, ammette.

