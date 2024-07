Angela Nasti e Gianluca Scamacca sono fidanzati: escono allo scoperto ma finiscono nel mirino del web

È ufficiale: Angela Nasti e Gianluca Scamacca stanno insieme. La prima a lanciare il gossip sulla storia d’amore tra l’influencer ed il calciatore dell’Atalanta è stata Deianira Marzano che ad una follower aveva risposto «sì stanno insieme e sono una bellissima coppia. Confermo». In seguito c’è stato il primo bacio di coppia tra Angela Nasti e Gianluca Scamacca, condiviso in due foto pressoché identiche e pubblicate in contemporanea nelle rispettive IG Story. Infine l’ufficializzazione social, sancita da due scatti che immortalano l’influencer napoletana e l’attaccante dell’Atalanta in teneri atteggiamenti a bordo piscina. “Il mio sole”, ha scritto lei con Scamacca che a sua volta ha commentato con l’emoji di un cuore azzurro e di un sole. Insomma, Angela Nasti e Gianluca Scamacca sono fidanzati e si godono alla luce del sole il loro amore, sono stati avvistati insieme ad Ibiza e sembra che la loro non sia solo una storiella estiva ma qualcosa di più serio e duraturo.

Questo lo dirà solo il tempo ma nel frattempo la coppia è finita al centro degli attacchi del web. I post con le loro foto vengono presi di mira dai follower che non risparmiano critiche, accuse e persino offese che non si possono riportare. In molti hanno scritto contro Angela Nasti: “di fiore in fiore…🐝 ma sempre calciatore” “Ma l’hai conosciuto da pochi mesi ed è già il tuo sole 😂😂😂 muoio” “Come vi fanno comodo i calciatori che giocano in serie A , avete capito tutto della vita, arriviste” “Il tuo bancomat”. Non sono mancati anche attacchi a Gianluca Scamacca che ha tradito la sua fidanzata Flaminia Appolloni per stare con l’influencer: “Dopo due settimane, il mio sole 🤣 Da uno che ha tradito la tua ragazza con te cosa ti aspetti? Vediamo se con questo calciatore finalmente riesci nel tuo intento eh 😂” “Ma dai lasciateli godersi questi bravissimi momenti insieme tanto tra poco si lasciano vedrete e poi avanti il prossimo e la prossima perché loro sono così uno/a lasciano e l ‘altro/a prendono e lo anno dimostrato più volte…😂🤦🤷”

Sotto accusa Gianluca Scamacca e Angela Nasti, interviene la sorella Chiara Nasti

Angela Nasti e Gianluca Scamacca sono fidanzati e si godono il loro amore incuranti dei commenti tutt’altro che benevoli a loro rivolti. In difesa della coppia, però, è intervenuta la sorella di Angela, Chiara Nasti, fresca neomamma della piccola Dea, secondogenita avuta con Mattia Zaccagni dopo Thiago. L’influencer dopo aver dato un’occhiata al profilo di uno degli hater che avevano attaccato la sorella, è passata al contrattacco: «Guarda te! Vai a fare i servizi fotografici, aspirante non so cosa e semmai ci racconti anche la storia che dovevi fare il calciatore ma poi non hai potuto perché ti sei rotto. Un classicone»