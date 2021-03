Thomas Markle, fratello Meghan/ “L’intervista? Una prova Hollywoodiana. E’ bugiarda”

Thomas Markle a Live Non è la D’Urso parla in esclusiva dell’intervista della sorella Meghan Markle e il Principe Harry rilasciata a Oprah Winfrey. “Buonasera” – dice il fratello della duchessa di Sussex che commenta così l’intervista – “credo che tutta quell’intervista sia stata una prova hollywoodiana, riprovata più volte. Non vedo molto di lei in quell’intervista. Peraltro la tempistica non è stata ottima visto che il nonno stava affrontando un momento molto difficile, questo mi ricorda quello che è successo due giorni prima del loro matrimonio quando mio padre ha avuto un infarto. Non si è accertata delle condizioni di nostro padre, potevano rimandare l’intervista. Ci sono state delle cose ingigantite all’interno del palazzo. Le accuse razziste sono la cosa più false, non riesco a credere che ci potesse essere una depressione tale da poter pensare ad un suicidio”. Non solo, il fratello di Meghan parla anche del rapporto con la sorella: “non parlo con mia sorella dal 2011 e negli anni successivi non ha più parlato con nessuno della mia famiglia. Mia sorella Samantha mi ha raccontato una cosa: ‘Meghan ha dato un ultimatum a mio padre di disconoscere me e mia sorella per essere invitata al matrimonio. Non sembra la ragazza che ho visto crescere e ho conosciuto. Non so se è stata veramente lei a dire questa cosa oppure no”.

Thomas Markle contro Oprah Winfrey: “se fosse stata una brava giornalista…”

Thomas Markle ha qualcosa da ridire anche su Oprah Winfrey che ha realizzato l’intervista del secolo a Meghan Markle e il Principe Harry. “Se Oprah fosse una brava giornalista avrebbe intervistato anche noi” – dice Thomas che sul finale lancia un nuovo attacco alla sorella Meghan – “vorrei che dicesse la verità. Non è giusto essere tagliati fuori. Ha mentito riguardo la sua istruzione e riguardo il ruolo di mio padre. E’ stato mio padre a pagare ed è grazie a lui che ha ottenuto il suo primo lavoro. La strada che l’ha portata al successo è stata pagata dal padre e non ha mai dato un centesimo. Dovrebbe realizzare che ha una sola famiglia e basta e che la famiglia è la cosa più importante”. Infine il fratello di Meghan Markle saluta tutti dicendo: “il mio cuore è con tutti quelli che hanno avuto pensieri suicidi, spero che tutti siano felici e possano fare la scelta giusta, ma non sono d’accorso su questa accusa fatta alla casa reale perchè non ci sono provo. Voglio vedere la Meghan Markle che ho conosciuto e non quella che si è fatta coinvolgere in questa cosa”.

