Thuram al Napoli?/ Calciomercato news, contatti con Raiola ma occhio alla concorrenza

Il Napoli mira a potenziare l’organico da consegnare al nuovo allenatore Luciano Spalletti ed i nomi accostati al club di De Laurentiis continuano a moltiplicarsi. L’ultimo profilo finito in orbita partenopea sembra essere quello di Marcus Thuram, figlio dell’ex centrale di Parma e Juventus, di proprietà del Borussia Monchengladbach. Ala sinistra in grado di giocare anche da punta centrale ed eventualmente capace di adattarsi anche sulla corsia opposta, secondo quanto rivelato dalla stampa francese de L’Equipe per lui il Napoli si sarebbe già mosso in questi giorni prendendo contatto con il suo agente, il procuratore Mino Raiola. Dopo l’ipotesi di un trasferimento al Tottenham ad inizio della sessione estiva di mercato, le chances riguardanti l’approdo di Thuram in Italia sembrano crescere ora dopo ora. Tuttavia ci sono almeno due problemi da affrontare per gli azzurri affinchè la trattativa possa andare realmente in porto.

Le possibilità di vedere Marcus Thuram al Napoli potrebbero crescere nelle prossime settimane. Nella passata stagione Thuram è riuscito a collezionare 11 reti e 12 assist vincenti per i compagni in 40 apparizioni complessive tra campionato e coppe. La richiesta del Borussia Monchengladbach per il cartellino di Thuram si dovrebbe aggirare intorno ai 25 milioni di euro, somma ritenuta eccessiva da De Laurentiis e Giuntoli. Inoltre, se il Napoli vorrà fare sul serio per il ventitreenne dovrà pure vedersela con la concorrenza della Roma di Mourinho.

