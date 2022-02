“TI AMO NON LO SO DIRE”, TESTO E SIGNIFICATO CANZONE DI NOEMI/ “Brano autobiografico”

Noemi ha incantato tutto il pubblico con la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2022 intitolata “Ti amo non lo so dire”, una canzone che la cantante stessa ha definito: “Un brano profondamente autobiografico”. Noemi ha ammesso di :”Per me è difficile parlare di certi argomenti. Io sono molto emotiva, più tengo ai rapporti e più ho difficoltà”. Il testo della canzone, scritto da Mahmood è stato più volte elogiato dalla stessa Noemi che ha evidenziato le capacità autoriali del cantante: “I rapporti quando sono veri e profondi le persone le recuperiamo, quindi, Ti amo riusciremo a dirlo, finalmente. Questa cosa Mahmood che ha scritto il pezzo l’ha capita profondamente. L’ha messa nero su bianco con delle immagini che sono pazzesche”. (Agg. Adriana Lavecchia)

Gabriele Greco, chi è marito Noemi/ Lei: "Insieme da dieci anni, sono volati..."

“TI AMO”, TESTO COMPLETO E SIGNIFICATO DELLA CANZONE DI NOEMI A SANREMO 2022

Noemi partecipa al Festival di Sanremo con il brano Ti Amo, il cui testo completo è stato scritto da Mahmood, La Cava e D. Faini. Curiosità vuole che la cantante romana si trovi a competere con chi le ha scritto un testo leggero, ma che fa emozionare. Come nella tradizione di Noemi, il testo di Ti Amo parla di sentimenti veri, affrontandoli senza pesantezza e cercando di essere scarichi dalle preoccupazioni che molto spesso diventano protagoniste nel quotidiano. Noemi interpreta il testo Ti Amo con grande personalità, ma le parole sembrano davvero uscite dalle sue corde tanto sono adatte al suo stile.

Noemi finale Sanremo 2022 con "Ti amo non lo so dire"/ come ha fatto a perdere 15 kg?

Rimane anche un po’ di amaro in bocca per il fatto che “forse avrei dovuto solo chiedermi se c’è; una strada dove continuare senza te“. Il pubblico ha dimostrato di gradire un testo come Ti Amo adatto a questo Sanremo 2022.

TESTO COMPLETO “TI AMO”, CANZONE DI NOEMI A SANREMO 2022: NON CAMBIERÒ PER TE

Ti amo è dunque il testo della canzone con cui Noemi sta concorrendo al Festival di Sanremo 2022, andiamo a leggerne il testo completo.

Forse mi calmerò

Come l’acqua del mare

Mi riconoscerò

Se cambieró parere

Ho sbagliato a parlarti scusami perché

Sono quella stronza che non cambierà per te

Ti ricordi di me

Le notti a camminare

Un po’ stanchi e felici

Sulle strade romane

Forse avrei dovuto solo chiedermi se c’è

Una strada dove continuare senza te

So che è un po’ da stupidi

Fare finta di niente perché

Ad aspettare dei miracoli

Ci togliamo i secondi e non c’è

Più cura per riprenderli

Preferisco galleggiare

Sopra i miei pericoli

Con la testa verso il sole

Scusa se

Non ho niente da perdere

Più mi guardi più credo che

La parola sia l’unico proiettile

A dividere

Questo nodo tra me e te

È sempre più difficile

Ma se ci penso un attimo

Non ho paura

Di sentirmi vuota dentro un mare

Di parole perse sul fondale

Servirà un po’ di fortuna

Per capire meglio noi chi siamo

Posso andare sulla luna

Ma ti amo ti amo ti amo

Non lo so dire

Non mi nasconderò

Neanche da un temporale

Quando mi chiederai

Come stai amore

È tempo di decidere

Ma ho bisogno di tempo per me

Non mi sentirò colpevole

Di accettare i miei difetti

Scusa se

Non ho niente da perdere

Più mi guardi più credo che

La parola sia l’unico proiettile

A dividere

Questo nodo tra me e te

È sempre più difficile

Ma se ci penso un attimo

Non ho paura

Di sentirmi vuota dentro un mare

Di parole perse sul fondale

Servirà un po’ di fortuna

Per capire meglio noi chi siamo

Posso andare sulla luna

Ma ti amo ti amo ti amo

So che è un po’ da stupidi

Fare finta di niente perché

Ad aspettare dei miracoli

Ci togliamo i secondi e non c’è

Più cura per riprenderli

Preferisco galleggiare

Sopra i miei pericoli

Con la testa verso il sole

Perché ti amo non lo so dire

Scusa se

Non ho niente da perdere

Più mi guardi più credo che

La parola sia l’unico proiettile

A dividere

Questo nodo tra me e te

È sempre più difficile

Ma se ci penso un attimo

Non ho paura

Di sentirmi vuota dentro un mare

Di parole perse sul fondale

Servirà un po’ di fortuna

Per capire meglio noi chi siamo

Posso andare sulla luna

Ma ti amo ti amo ti amo

Non lo so dire

NOEMI, COVER "(YOU MAKE ME FEEL) A NATURAL WOMAN", SANREMO 2022/ "Scelta perché..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA