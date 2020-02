Ti regalerò una rosa di Cristicchi a Sanremo 2020/ La realtà degli ospedali psichiatrici…

Simone Cristicchi, “Ti regalerò una rosa”: la storia del brano che vinse Sanremo 2007

Simone Cristicchi torna sul palcoscenico dell’Ariston per cantare con Enrico Nigiotti la canzone con la quale vinse il Festival di Sanremo 2007, “Ti regalerò una rosa”, in un momento per lui particolare. La storia di questo brano è davvero molto particolare in quanto è il frutto di un lungo lavoro eseguito dallo stesso cantante in diversi ospedali psichiatrici e che diede vita ad un documentario, con la canzone che avrebbe dovuto accompagnare i titoli di coda; inaspettatamente però arriva la proposta di eseguire il brano al Festival. Questa canzone è assolutamente originale e intensa come il suo autore e interpreta, al punto che l’esecuzione di Cristicchi fu assolutamente unica proprio perché sentiva “Ti regalerò una rosa” totalmente sua. Durante l’esibizione, infatti, Simone Cristicchi parlà della realtà degli ospedali psichiatrici effettuando una sorta di racconto, dove la realtà delle persone che vi si trovano all’interno è caratterizzata dalla vita costante all’interno della struttura, con una storia d’amore che non avrà futuro e con una vita che termina con un suicidio. Antonio, il protagonista della canzone, scrive una lettera alla sua amata che per qualche periodo è stata anche lei all’interno della struttura, permettendo la nascita di un amore anche all’interno di un reparto di igiene mentale. Il brano ha affascinato ed emozionato pubblico ed esperti della kermesse al punto che oltre a sancire la vittoria dell’edizione del 2007 del Festival di Sanremo, ha comportato anche quella del Premio della Critica intitolato alla compianta Mia Martini. Sulla falsariga della canzone, anche il video che la accompagna e che è stato girato in diversi istituti psichiatrici ha avuto il riconoscimento del premio Artista Uomo nello stesso anno.

Video, “Ti regalerà una rosa” di Simone Cristicchi



