TIANANMEN/ Li Peng, il paradosso di una repressione che ha “convinto” le sue vittime

Tutto ebbe inizio da un muro. Adesso che è morto Li Peng (lo scorso 22 luglio), primo ministro della Repubblica Popolare cinese dal 1987 al 1992, ci si interroga ancora sui tragici fatti di piazza Tiananmen, accaduti nel giugno di trent’anni fa. Ci si chiede soprattutto, in un mondo ancora pre Internet e in un paese chiuso per antonomasia come era la Cina di allora, come si fosse diffusa quella voglia di democrazia che consegnò alla storia il movimento studentesco che dal 15 aprile al 4 giugno occupò la tragicamente famosa piazza di Pechino. “È un discorso molto complesso” ci ha detto Francesco Sisci, sinologo, editorialista di Asia Times, per anni corrispondente dalla Cina. “Si può riassumere ricordando quell’esperimento che si diffuse alla fine degli anni 70, passato alla storia come ‘il muro di Pechino’”. Allora, ci ha spiegato, “si discuteva molto in Cina di riforme economiche e c’era un settore del partito che premeva anche per riforme politiche in chiave democratica”. Fu esattamente a partire dal dicembre 1978 che sorse un movimento politico diretto dietro le quinte dal leader stesso del Partito comunista, Deng Xiaoping, che su un muro, situato presso una fermata di autobus a Pechino, appendeva tazebao che inizialmente attaccavano la cosiddetta Banda dei quattro (di cui faceva parte anche la vedova di Mao). Quando però apparvero manifesti che chiedevano riforme democratiche, lo stesso Xiaoping sospese ogni iniziativa, con la famosa dichiarazione “la ricreazione è terminata”. Ma, ci dice Sisci, quelle idee nate in quel modo “invece si diffusero nella società, arrivando fino a dar vita, dieci anni dopo, a quel movimento studentesco”.

LA STRAGE DEGLI STUDENTI

Il nome di Li Peng rimarrà per sempre legato agli avvenimenti della notte del 4 giugno 1989: “Per trent’anni la Cina ha pensato a quel fatto, convincendosi lentamente, compresi gli ex studenti di piazza Tiananmen, che quella dura repressione era stata necessaria. Pochi mesi dopo infatti avrebbero assistito all’inizio della fine dell’impero sovietico e alla fine dell’Urss. Per molti anni i cinesi si sono convinti che la Cina aveva evitato quel destino, anche i disastri economici e sociali dei paesi dell’ex impero sovietico che sono stati a lungo in una situazione economica difficile. Pur se sanguinoso, quel gesto appariva dunque storicamente sensato”. E oggi? “Trent’anni dopo la situazione complessiva è molto diversa, ora vedono che molti ex paesi sovietici come la Polonia o la Repubblica Ceca stanno crescendo e procedendo con un’economia positiva. Vedono anche che alcuni problemi che oggi ci sono a Hong Kong derivano proprio dalla differenza enorme che c’è tra il sistema di Pechino e quello dell’ex colonia britannica”. Al di là dell’uso della violenza eccessiva quella repressione è stata giustificata dalla storia? “Li Peng è morto in un momento delicatissimo in cui la Cina quasi con un’altra curva ha cominciato a ripensare Tiananmen. Il Partito comunista nel suo obituario ufficiale ha detto quasi come monito anche a Hong Kong che la ‘pacificazione’ fu giusta, mettendo fine ‘a una rivolta violenta controrivoluzionaria’. La posizione ufficiale è che quella repressione fu giusta”. Fatti tragici che sono il prezzo che la storia, in alcuni momenti, chiede senza guardare in faccia a nessuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA