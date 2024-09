Chi è Tiffany, la sorella di Heather Parisi: storia di un legame forte e autentico

Forse non tutti sanno che Heather Parisi ha una sorella di nome Tiffany a cui è molto legata. D’altronde, come lei stessa ha raccontato nel corso di una intervista a Belve, le ha fatto da mamma, per via dell’assenza di sua madre Anita. “Lei non c’era mai così io ho fatto da mamma a mia sorella”, ha detto nel vis a vis con la giornalista Francesca Fagnani. “Era una bravissima ballerina e quando è rimasta incinta di me ha ballato fino all’ottavo mese”, il ricordo personale della ballerina di Fantastico.

Per quanto riguarda sua sorella minore Tiffany, sappiamo che in realtà è la sua sorellastra perché è nata da una storia successiva della mamma. Tiffany, ha trascorso la sua infanzia con Heather, poi ha preso una strada diversa dalla Parisi, alla larga dal gossip e dal mondo dello spettacolo.

Heather Parisi e l’amore per sua sorella Tiffany: “Infanzia difficile, le ho fatto da mamma e poi…”

Grazie alla loro alchimia scoccata durante l’infanzia, Heather e Tiffany hanno costruito un legame forte e autentico, con la Parisi che come dicevamo ad un certo punto ha fatto le veci della madre, prendendosi cura della sorella. Forse anche per questo motivo, ancora oggi, Heather e Tiffany si sentono legatissime.

“Quella non era un’infanzia normale, ero a casa da sola e nel frattempo facevo da mamma a mia sorella Tiffany”, aveva detto la Parisi a Verissimo. Il passato di Heather, dunque, non è stato affatto in discesa, ma anche le prove più sfidanti le sono in qualche modo servite per diventare la persona forte che è oggi.