Tiffany, chihuahua rubata: trovata morta in un sacchetto/ Milano “quanta ferocia!”

Parlare di ferocia, in questo caso, è davvero il minimo. A pensarlo non sono solo i proprietari della piccola Tiffany, tenera chihuahua rubata tre giorni fa mentre si trovava in un’auto in sosta in viale Marelli, a Sesto San Giovanni, Milano. Lo scorso lunedì mattina, come racconta l’edizione locale del Corriere della Sera, Tiffany era stata lasciata alcuni minuti in auto, con il finestrino aperto affinché potesse avere l’adeguato ricambio di aria, mentre il proprietario si era recato in farmacia. Appena pochi istanti prima di fare ritorno nel mezzo e compiere la scoperta choc: la sua amata cagnolina non c’era più! Subito dopo la terribile scoperta, il proprietario e la moglie hanno prontamente messo degli appelli sui social al fine di ritrovare quanto prima la loro amata chihuahua. L’appello è stato diffuso anche sui siti di informazione locali ed è stata fatta regolare denuncia alla polizia. Nonostante ciò però, la coppia non ha mai ricevuto notizie, almeno fino a mercoledì, quando per loro è giunta quella che mai avrebbero voluto sentire: la loro piccola Tiffany era stata trovata senza vita.

TIFFANY, CHIHUAHUA RUBATA DA AUTO: RITROVAMENTO CHOC

A nulla sarebbero valsi gli appelli diffusi online e non solo affinché Tiffany, chihuahua fatto sparire dall’auto del suo proprietario, una Smart bianca lo scorso lunedì, potesse presto fare ritorno a casa. Anche nella denuncia presentata ai poliziotti, i suoi legittimi proprietari erano stati molto chiari nel rendere noto il colore della loro cagnolina e lo strano rumore che emetteva respirando a causa di un problema congenito. Oggi, per, la drammatica notizia: Tiffany è stata trovata senza vita. Morta in un sacchetto di plastica ed abbandonata dentro il recinto del lido estivo di Sesto San Giovanni. A compiere il drammatico ritrovamento è stato un geometra impegnato nei lavori per la riapertura della piscina. Sui motivi del gesto è però mistero. Ed intanto i suoi padroni chiedono a gran voce giustizia: “Se qualcuno ha visto o sentito qualcosa gentilmente si metta in contatto con noi. Vogliamo capire perché è stato fatto tutto questo”. La coppia non riesce a darsi pace dopo la notizia choc: “Vogliamo solo capire il perchè di tanta ferocia, non riusciamo a darci pace”, hanno concluso.

