Tifosi Browns e Bengals “canne per le sconfitte”/ Chiesto uso medico della marijuana

Un tifoso chiede l’ok all’uso medico della cannabis per le sconfitte di Browns e Bengals: un tempo si parlava di “americanate” per riferirsi alle notizie più curiose in arrivo dagli Stati Uniti. Il termine è forse passato di moda, ma sembra perfetto per questo caso. Tutto parte dal deludente rendimento dei Cleveland Browns e dei Cincinnati Bengals, le due squadre che rappresentano l’Ohio nella NFL, la lega del football americano. Cambiando città, i risultati non mutano: sia i Browns sia i Bengals stanno facendo male, accomunando nella delusione Cleveland e Cincinnati, di conseguenza tutti gli appassionati di football dello Stato dell’Ohio. Qualcuno però sta cercando di approfittarne avanzando una richiesta davvero singolare: la delusione per i pessimi risultati sportivi delle squadre del cuore come patologia che dia diritto all’uso della marijuana a scopo medicinale.

TIFOSI BROWNS E BENGALS: CANNE PER USO MEDICO CONTRO LE SCONFITTE

Così funziona in Ohio: la cannabis può essere utilizzata per scopi terapeutici, ma l’uso della marijuana deve essere autorizzato dal Medical Board dello Stato. Un tifoso ha inoltrato formale richiesta, nella quale appunto sostiene che la sofferenza inflitta dalle due squadre della National Football League ai loro sostenitori sia tale da giustificare una canna per tirarsi su il morale. Logicamente ci sono ben poche possibilità che questa singolare richiesta possa essere accettata, dal momento che servono motivazioni scientificamente rilevanti per autorizzare l’utilizzo della cannabis. Il Board infatti ha già respinto richieste legate a disturbo d’ansia e dello spettro schizofrenico, autismo, depressione, insonnia e abuso di oppiacei come motivazioni, la tristezza per le sconfitte della squadra del cuore dunque di certo non basteranno, ma sono il segnale della depressione dei tifosi di Browns e Bengals. Se mai in Italia dovesse succedere qualcosa di simile, sfruttando magari le ultime novità che hanno autorizzato la coltivazione in casa nonostante la scienza indichi i pericoli legati all’uso anche in “modica” quantità, non osiamo immaginare la pioggia di richieste da parte delle tifoserie di squadre in difficoltà…

