Tifosi Juventus vs Filippo Roma: “Coglion*”/ Inchiesta su presunti favori arbitrali

“La Juventus quest’anno è stata favorita dagli errori arbitrali?”: questa è la domanda alla quale proverà a rispondere Filippo Roma. Questa sera, mercoledì 9 marzo 2022, verrà mandata in onda a Le Iene la nuova inchiesta sul club bianconero del celebre inviato, ma sono già spuntate le prime polemiche sui social network: i tifosi bianconeri sono imbufaliti!

Filippo Roma aveva già curato un’inchiesta sulla Juventus: parliamo del giallo legato alla sfida contro l’Inter del 2018, decisiva per la corsa scudetto, titolo poi vinto dalla formazione torinese. L’inviato del programma in onda su Italia 1 aveva acceso i riflettori sulla sparizione dell’audio e del video della sala Var nel momento del cartellino rosso a Matias Vecino, scatenando non poche polemiche nel mondo del pallone.

Tifosi Juventus vs Filippo Roma: “Coglion*”

L’anticipazione diffusa su Twitter da Le Iene del servizio di Filippo Roma che andrà in onda nella puntata di questa sera ha scatenato il popolo juventino. Tantissimi tifosi si sono scagliati contro l’inviato e non sono mancati insulti pesanti. C’è chi ha ricordato le gaffe del cronista – pensiamo all’inchiesta sull’assenteismo della senatrice Bogo Deledda, poi morta per cancro – ma anche chi ha utilizzato parole piuttosto piccanti. Ecco una carrellata di tweet pubblicati nelle scorse ore: “Grande Filippo Roma continua a batterti per la tua personale crociata! Ormai più in basso di così non si può andare”, “Certo che voi delle Iene state cadendo proprio in basso, fate tanto i moralisti e poi vi valete le braghe per i “servizietti” dei vostri inviati frustrati”, “Questa sera insieme a Filippo Roma proveremo a rispondere alla domanda che tormenta milioni di tifosi italiani: “Le Iene sono una trasmissione vergognosa oppure sono una trasmissione in crisi che per fare audience non trova di meglio che fare un servizio sulla Juve”?”. Ma c’è anche chi è andato oltre, utilizzando epiteti come “coglion*”, “merd*” e “stronz*”. Qui di seguito l’anticipazione del servizio de Le Iene.

Questa sera insieme a Filippo Roma proveremo a rispondere alla domanda che tormenta milioni di tifosi italiani: “La #Juventus quest’anno è stata favorita dagli errori arbitrali?” 😎 #leiene vi aspettano dalle 21:20 su Italia1 pic.twitter.com/Obj8jYvQ0d — Le Iene (@redazioneiene) March 9, 2022





