TIGER WOODS, ANCORA PROBLEMI HOT/ Citata in giudizio l’ex amante “chiacchierona”

Ancora disavventure per Tiger Woods, ma fuori dal campo dal golf. Il campionissimo americano, spesso salito alla ribalta delle cronache per le sue peripezie amorose, ha deciso di citare in giudizio la sua ex amante, Rachel Uchitel, accusata di aver violato il suo NDA (l’accordo di non divulgazione) da 8 milioni di dollari. La Uchitel era legata a un patto di riservatezza che la obbligava, dietro compenso, a non divulgare particolari riguardo la relazione con Tiger Woods: nei particolari rivelati al New York Times è stato rivelato che l’accordo era lungo più di 30 pagine ed è stato firmato nel 2009, dopo che la relazione era uscita allo scoperto. Rachel Uchitel ha ottenuto 5 milioni di dollari e un ulteriore milione di dollari per i tre anni successivi alla stipula dell’accordo in cambio del suo silenzio. Nonostante ciò circa due anni fa, nel 2019, ha rotto il silenzio e ha accettato di parlare della sua relazione con Woods per il documentario della HBO “Tiger”, che è stato lanciato in questo 2021 e che ha scatenato la reazione immediata dei legali di Woods.

TIGER WOODS E RACHEL UCHITEL, 8 MILIONI PER IL SILENZIO

Rachel Uchitel si è sempre lamentata delle ricadute negative per la sua immagine relative all’accordo con Woods, che aveva diverse relazioni ma che aveva visto diventare “pietra dello scandalo” solamente la loro. “Non sono un’idiota, non sono una prostituta“, ha spiegato la Uchitel al New York Times. “Ero e sono una ragazza molto intelligente ed è per questo che ho negoziato 8 milioni, perché sapevo che avrebbe influenzato la mia vita.” Nonostante questo non ha resistito alla tentazione di raccontare, “Volevo per una volta essere io a raccontare la mia storia,” ha spiegato ma ora l’accordo potrebbe costarle caro: buona parte degli 8 milioni potrebbero infatti dover essere restituiti, se i giudici concordassero sul fatto che la riservatezza, come sembra evidente da quanto dichiarato al New York Times, è stata violata. Di nuovo nell’occhio del ciclone, Woods potrebbe consolarsi recuperando denaro per le sue già floride casse, vincendo la causa che è già stata intentata..

