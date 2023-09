TIM MUSIC AWARDS 2023, 1A PUNTATA/ Diretta e scaletta: Tananai sorprende con Tango!

Tim Music Awards 2023: anticipazioni prima serata 15 settembre

La puntata dei Tim music Awards prosegue poi con il duo formato da Antonello Venditti in coppia con Francesco De Gregori. La partecipazione in celebrazione del tour condiviso dai due artisti live e a loro va il premio oro FIMI/Gik. Ed é poi la volta sul palco per Tananai. L’artista presenta il Medley dei successi, tra cui il brano outsider di Sanremo, Tango. E sorprendete é la presenza live dell’outsider di Sanremo 2023. (Agg. Di Serena Granato)

Marco Mengoni é un asso pigliatutto

La diretta dei Tim Music Awards 2023 vede, poi, presentarsi sul palco, per la quota ospiti musicali presenziare Biagio Antonacci. Il cantautore regala una performance del suo comeback sul palco, seguito poi da un emozionato Marco Mengoni. Il cantante di Parole in circolo dimentica di parole nel testo di Guerriero. Eppure la performance prosegue senza problemi per l’ex concorrente a X factor. Disco multiplatino per l’album Materia, Disco Multiplatino per Due vite e la certificazione di Disco Multiplatino arriva anche per il live Diamante .(Agg. Di Serena Granato)

Vetri neri riceve il premio

La prima grande puntata evento dei Tim Summer Awards 2023 ha il via con la prima canzone premiata per le vendite al singolo di Vetri neri, di Ava in collaborazione con Anna e Capo Plaza. Un traguardo importante per il trio rappresentativo della musica amata dalla Generazione zeta , e per i fan dei tre artisti. Tanto che non mancano i commenti social di consenso per gli artisti chiamati all’evento di premiazione. (Agg. Di Serena Granato)

Le anticipazioni di Tim Music Awards 2023

La musica torna protagonista su Raiuno. Venerdì 15 settembre, a partire dalle 20.35, Carlo Conti e Vanessa Incontrada, dallo splendido scenario dell’Arena di Verona, conducono la prima serata dei Tim Music Awards 2023, i premi della musica che vengono consegnati agli artisti che, nell’ultimo anno, hanno scalato le classifiche italiane con la loro musica raccogliendo anche migliaia di persone negli stadi italiani per tour che hanno infiammato l’estate 2023. Per Conti e la Incontrada che tornano a condurre insieme per la dodicesima volta, sarà una serata di ospiti, ma soprattutto amici.

I Tim Music Awards 2023 torneranno in onda anche domenica 17 settembre. Mercoledì 20 settembre, poi, toccherà a Nek e Carolina Di Domenico condurre la festa con una serata speciale in cui la protagonista principale sarà sempre la musica con vari artisti che si alterneranno sul palco.

Tim Music Awards 2023: la scaletta della serata

Sono tanti gli artisti che, nel corso della serata dei Tim Music Awards 2023 in onda questa sera su Raiuno si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona per poi ricevere ambiti premi. La scaletta ufficiale non è stata ancora resa nota, ma gli artisti che si esibiranno sono davvero tanti:

Alex, Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31. Benny Benassi, Big Fish, Bresch. Clara, Gigi D’Alessio. Drillionaire, Elisa, Elodie. Emis Killa, Fabri Fibra. Geoiler, Giorgia, Guè. Il Volo, Lazza, Madame. Angelina Mango, Fiorella Mannoia e Danilo Rea. Me contro te, Marco Mengoni, Mr Rain. Matteo Paolillo, Laura Pausini. Max Pezzali, Negramaro, Pinguini Tattici Nucleari. Pooh, Rocco Hunt, Rosa Chemical. Rosa Villain, Salmo, Shiva, Tananai. Tedua, The Kolors, Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

Come vedere in diretta streaming i Tim Music Awards 2023

I Tim Music Awards 2023 possono essere visti in diretta televisiva a partire dalle 20.35 (Affari Tuoi questa sera non va in onda, ndr), ma anche in diretta streaming. Basta collegarsi al sito di Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobile. La diretta streaming comincia contemporaneamente a quella televisiva, ma grazie al testo restart è possibile collegarsi anche a diretta già iniziata.

Inoltre, grazie al servizio Raiplay, la grande serata musicale in onda dall’Arena di Verona può essere anche recuperata anche in un momento successivo rispetto alla messa in onda in tv.











