Tim Summer Hits 2023 a Rimini, quinta puntata/ Diretta e scaletta cantanti: Emma, Tony Effe, Tommaso Paradiso

Tim Summer Hits 2023: anticipazioni quinta puntata da Rimini

Domenica 23 luglio, in prima serata su Raidue, torna il grande appuntamento con la musica del Tim Summer Hits 2023. Andrea Deologu e Nek che ricopre sia il ruolo di conduttore che quello di artista, tornano a regalare una serata ricca di musica con la presenza sul palco degli artisti più amati del momento che, con i loro tormentoni estivi, fanno cantare e ballare tutti. Dopo Piazza del Popolo di Roma, la location della quinta puntata del Tim Summer Hits 2023 è Piazza Fellini.

Nel corso della serata, oltre alle varie performance musicali, non mancheranno le incursioni dal backstage con Gli Autogol che, attraverso varie domande, proveranno a strappare qualche dichiarazione interessante a tutti gli artisti presenti in scaletta. Quali cantanti, dunque, saliranno sul palco questa sera? Andiamo a scoprire tutti i nomi.

Tim Summer Hits 2023: la scaletta della serata

Da Emma Marrone e Tony Effe, protagonisti indiscussi dell’estate musicale con il brano “Taxi sulla luna” ad Angelina Mango che, conclusa l’esperienza nella scuola di Amici non si è fermata un attimo, sul palco del Tim Summer Hits 2023, questa sera, saliranno davvero tanti artisti in grado di accontentare i gusti musicali di tutto il pubblico. Grande attesa, tra gli altri, anche per Tommaso Paradiso, tornato sulla scena musicale con il duetto con Baustelle con il brano “Amore indiano”. Immancabile anche Achille Lauro così come Elettra Lamborghini.

La scaletta della serata, in ordine alfabetico, è così formata: Achille Lauro, Alex Britti, Alfa, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Blanco, Clementino, Diodato, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Fred De Palma, Matteo Romano e Luigi Strangis, Nina Zilli, Olly, Paola & Chiara, Renga Nek, Rocco Hunt, Tananai, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Tredici Pietro e Lil Busso, Wax.

Come vedere in streaming il Tim Summer Hits 2023

Il Tim Summer Hits 2023 va in onda in tv, ma anche in diretta streaming. La diretta televisiva è garantita da Raidue che, alle 21, trasmette l’anteprima “Aspettando il Tim Summer Hits” e alle 21.10 dà il via alla serata con Andrea Delogu e Nek. La serata, inoltre, può essere anche seguita in contemporanea anche su Rai Radio.

Garantita, inoltre, anche la diretta streaming grazie a Raiplay che, tramite sito o app, consente a tutti sia di seguire la diretta streaming dei programmi Rai contemporaneamente a quella televisiva che recuperare tutte le trasmissioni preferite in un momento successivo alla messa in onda in tv.











