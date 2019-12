TIME, GRETA THUNBERG PERSONA DELL’ANNO/ Rivista dedica copertina all’attivista 16enne

Dal 1927 il settimanale americano Time dedica copertina e articolo al “personaggio che più ha segnato” l’anno che sta finendo. Non era difficile indovinare che per il 2019 il prestigioso riconoscimento andasse a Greta Thunberg, della quale quest’anno si è parlato tantissimo. Tra l’altro è anche la persona più giovane mai messa in copertina su Time e nominata personaggio dell’anno. Greta Thunberg era infatti già stata messa in copertina da Time, ma non nella classifica di fine anno che nomina appunto il personaggio dell’anno. Attenzione: la persona che finisce in copertina non necessariamente è qualcuno che si è distinto per buone azioni, ci può finire anche un sanguinario dittatore, ma ovviamente Greta, sin dal modo con cui è stata ritratta, con lo sguardo puntato verso l’orizzonte e un cielo limpido e un mare risplendente, è stata scelta come simbolo di quella rivoluzione ambientalista da lei inaugurata, con il sottotitolo di “Il potere della gioventù”. La ragazza svedese proprio oggi è intervenuta al vertice Cop 25 a Madrid, accusando ancora una volta i leader mondiali di non star facendo nulla per salvare la Terra, come aveva fatto nell’ormai famoso discorso alle Nazioni Unite.

SCIOPERO CLIMATICO

“Non possiamo continuare a vivere come se non ci fosse un domani, perché il domani esiste” dice all’interno del giornale, nell’articolo a lei dedicato. Accusata da molti di essere solo un burattino nelle mani di chissà quale lobby, Greta Thunberg ha diviso il mondo in due. Ha dato vita a un movimento ambientalista globale cominciando a manifestare da sola invece di andare a scuola, dall’agosto 2018 ha passato le sue giornate seduta per terra davanti al Parlamento svedese con un cartello dipinto con lettere nere su uno sfondo bianco che recitava Skolstrejk för klimatet: sciopero scolastico per il clima. Nei 16 mesi successivi, si è rivolta ai capi di stato delle Nazioni Unite, ha incontrato il Papa, combattuto con il Presidente degli Stati Uniti e ha ispirato 4 milioni di persone a unirsi allo sciopero climatico globale il 20 settembre 2019, in quella che è stata la più grande manifestazione climatica nella storia umana. La sua immagine è stata celebrata in murales e costumi di Halloween. Dopo aver notato un aumento di cento volte dell’utilizzo, i lessicografi del Dizionario Collins hanno definito l’idea pionieristica di Thunberg, “sciopero del clima”, la parola dell’anno.

