Timmermans: “Commessi errori su ordini vaccini”/ Commissione Ue poi smentisce

Nelle ultime settimane si è parlato molto dei possibili errori dell’Unione Europea nelle trattative per l’acquisto dei vaccini anti-Covid e, nelle scorse ore, si è acceso il dibattito per le dichiarazioni di Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione Ue. Il politico olandese ha infatti ammesse qualche mancanza da parte di Bruxelles al tavolo con le multinazionali…

Intervenuto ai microfoni del Tagesspiegel, Frans Timmermans ha evidenziato: «È vero che sono stati commessi degli errori nella ordinazione dei vaccini, a Bruxelles, come negli Stati membri». Il 59enne ha poi aggiunto che alla fine della pandemia sarà tempo di fare un bilancio della gestione della vicenda, così da valutare cosa la Commissione Ue ha fatto di giusto e cosa di sbagliato. L’obiettivo, al momento, è che tutta l’Europa riceva il vaccino contro il Covid.

COMMISSIONE UE “CORREGGE” TIMMERMANS

Come dicevamo, le parole di Frans Timmermans hanno fatto il giro del web e hanno riacceso il dibattito sull’operato dell’Unione Europea. Non è tardata però ad arrivare la precisazione da parte della Commissione Ue. Il portavoce dell’Esecutivo comunitario, Eric Mamer, ha corretto il tiro: «Se ci sono cose che potevano essere migliorate, non è al momento dell’acquisto dei vaccini anti Covid, ma al momento della messa in opera dei contratti e dell’aumento della capacità produttiva. Questa è la posizione della Commissione europea». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, non è da escludere un nuovo intervento del vicepresidente della Commissione Ue…

