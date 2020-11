Tina Cipollari assente a Uomini e Donne, come sta?/ Sorride sui social: Michele…

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 20 novembre, alle 14.45, per l’ultima puntata settimanale. Anche oggi, il pubblico dovrà fare a meno di Tina Cipollari. La puntata in onda oggi è stata registrata lo scorso 6 novembre, giorno in cui Tina Cipollari era in isolamento in attesa del risultato del tampone per essere entrata in contatto con una persona positiva. Per rivedere la bionda opinionista in studio sarà necessario aspettare ancora. Lunedì 23 novembre, infatti, dovrebbe andare in onda la puntata registrate il 7 novembre e, dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, non si sa ancora se Tina sarà o meno in studio. In ogni caso, la Cipollari ha partecipato alle puntate collegandosi dalla propria abitazione e non risparmiando frecciatine a Gemma Galgani pur essendo a distanza.

MICHELE DENTICE: “CON TINA CIPOLLARI PASSEREI VOLENTIERI DEL TEMPO”

In attesa di tornare nello studio di Uomini e Donne, Tina Cipollari, in occasione del suo compleanno, sui social si è mostrata serena e sorridente. Il giorno in cui ha compiuto gli anni è stato anche quello del suo ritorno in studio dove è stata festeggiata con una torta. Nel frettempo, di Tina ha parlato Michele Dentice, attualmente il cavaliere più discusso del trono over. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, infatti, ha dichiarato: “Sicuramente Tina perché è una donna intelligente e simpatica con la quale passerei del tempo volentieri. Non sono attratto fisicamente da lei, ma mentalmente sì, perché la trovo molto divertente. Al contrario, vedo Gemma lontana anni luce dal mio mondo”. In merito al fisico della Cipollari, poi, Michele ha aggiunto: “L’inviterei nella mia palestra e mi metterei a disposizione come personal trainer. Con i miei consigli potrebbe ritrovare una forma invidiabile”.



