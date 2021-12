Tina Cipollari conferma flirt Giucas Casella/ “Ero in trance e nun me so’ accorta?”

Giucas Casella: flirt con Tina Cipollari?

Un mese fa, durante un confronto con Patrizia De Blanck, Giucas Casella aveva rivelato di aver frequentato Tina Cipollari e che per questo la Contessa si sarebbe ingelosita. “Se dici che non è vero avrai perso la memoria.Tra noi c’è stato qualcosa e non puoi negare… Quando facevamo il programma Il Ristorante tu venivi a casa mia. Uscivamo spesso ed è verissimo… Anzi, dirò che quando io ero ancora nel reality tu chiamavi ed eri gelosa pure perché mi frequentavo con la Tina Cipollari”, aveva detto l’illusionista. Anche Alfonso Signorini era rimasto spiazzato dalla rivelazione sulla Cipollari e aveva voluto ulteriori spiegazioni: “L’ho tirata in ballo perché Tina sa benissimo quello che è successo con Patrizia”, aveva riposto Giucas, che probabilmente intendeva dire che la De Blanck era gelosa perché lui frequentava Tina nel reality “Il Ristorante”.

Tina Cipollari non smentisce: “ero in trance…”

Durante il confronto Patrizia De Blanck aveva ribadito di non aver avuto nessuna storia con Giucas Casella: “Mai, noi due non siamo stati insieme. E poi io gelosa di Tina? Ma tu sei pazzo, ma non esiste. Ascolta non c’è stata nessuna love story tra me e te. Oppure significa che ti sei approfittato perché mi hai ipnotizzata”. A distanza di un mese Tina Cipollari ha deciso di commentate, in un’intervista rilasciata a Vero, le dichiarazioni di Giucas Casella: “E che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?”. Ricordiamo che il reality show “Il ristorante” è andato in onda dal 21 dicembre 2004 all’8 febbraio 2005 su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici. Il programma è stato vinto da Gianfranco Rosi, mentre Tina Cipollari si era classificata seconda.

