Tina Cipollari contro Gemma Galgani: è scontro a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 22 novembre 2024 si apre con Tina Cipollari contro Gemma Galgani. “Devo chiarire alcune cose. Tanta gente avrà avuto modo di vedere la puntata di Verissimo dove hai raccontato una marea di bugie. Ti pregherei che quando sei invitata in queste trasmissioni di non inventare baggianate su di me. Ha avuto il coraggio di raccontare, e questa è una cosa che mi fa imbestialire, che per colpa delle mie intromissioni, le sue frequentazioni finiscono”, sbotta Tina al centro dello studio.

“Un conto è tu dici che sono una donna dispettosa e un conto è dire che mi intrometto nei tuoi momenti più belli rovinandoli. Perché non vai a raccontare che sei stata l’amante dei vip?”, è la domanda di Tina. “Io non sono mai stata l’amante dei vip. Non ho mai detto una cosa del genere“, replica Gemma. Maria De Filippi prova a placare gli animi ma Tina zittisce la padrona di casa: “Non ti intromettere per favore”, è la richiesta della Cipollari. “Parla del tuo matrimonio lampo visto che hai raccontato che ti sei sposata a 17 anni e dopo due giorni ti sei lasciata”, dice ancora l’opinionista.

La reazione di Gemma Galgani alle accuse di Tina Cipollari

Tina Cipollari è un fiume in piena contro Gemma Galgani. “Quando parli di sentimenti fai ridere. Può crederti un signore che arriva dall’America ma non è questa la verità. Devi toglierti la maschera della perbenista“, dice ancora l’opinionista. “Sto preparando delle cosine che devo mostrare a Fabio“, annuncia poi Tina. “Hai finito con questo show? Come donna non puoi offendere un’altra donna in questo modo”, ribatte la dama di Torino. “Tutto quello che ho fatto l’ho fatto davanti a tutti. Non mi sono mai nascosta e ho sempre raccontato tutto alla redazione”, si difende Gemma.

“Io ho un’intolleranza verso le persone false e tu lo sei”, dice ancora Tina. “Sei proprio arrabbiata”, commenta la De Filippi. “Sì Maria perché lei dice che è colpa mia se gli uomini scappano“, risponde la Cipollari. Maria, poi, manda in onda il filmato dell’esterna di Gemma con Fabio, ma il filmato viene interrotto per la continua discussione tra Tina e la dama. “Maria mi dispiace, ma saluto. Io una cosa così non la posso sopportare. Io vado via perché è inaccettabile quello che dice Tina, è inaccettabile vedere il parterre femminile che ride. Sono 14 anni di offese, ho sempre resistito ma ora basta“, sbotta Gemma furiosa.