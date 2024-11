Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 novembre 2024

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 21 novembre 2024, con l’ultima puntata della settimana. Salvo clamorosi colpi di scena, l’appuntamento odierno del dating show di canale 5 si apre con Gemma Galgani la cui conoscenza con Fabio continua. Nella scorsa puntata, la dama è stata criticata per un’esterna che, lei stessa, ha definito “piccante” durante la quale ha strappato diversi baci a stampo al cavaliere con un gioco simpatico. Nella puntata odierna, però, la situazione degenera. Al centro dello studio per raccontare gli ultimi sviluppi della sua frequentazione con il cavaliere, Gemma si lascia andare ad un durissimo sfogo litigando con Tina Cipollari.

Tra Gemma e Tina partono le scintille e, durante lo scontro, la dama annuncia di voler lasciare la trasmissione come le hanno anche consigliato le sue sorelle. Tina, però, non ci sta e attacca la dama per l’intervista rilasciata a Verissimo svelando anche particolari del suo passato sentimentale. Fabio, però, ribadisce di voler continuare a conoscere Gemma.

L’esclusiva di Gabriele a Uomini e Donne

Spazio, poi, a Gabriele, cavaliere del trono over che sta continuando la conoscenza con alcune dame del parterre. Dopo aver chiuso definitivamente con Sabrina che, invece, nonostante stia provando ad andare avanti non riesce a dimenticarlo, Gabriele è uscito anche con altre dame senza, tuttavia, concedere l’esclusiva a nessuna. Almeno fino alla puntata odierna.

Al centro dello studio, infatti, Gabriele annuncia di voler concedere l’esclusiva alla dama con cui sta uscendo. Anche la dama decide di concedere l’esclusiva a Gabriele ed entrambi raccontano di aver avuto anche dei rapporti intimi, di stare bene e di voler andare avanti con la frequentazione.

Martina de Ioannon tra Ciro e Gianmarco

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne dovrebbe trovare spazio anche il trono classico. In particolare, c’è molta curiosità intorno al trono di Martina De Ioannon e dovrebbe essere lei ad accomodarsi al centro dello studio per rivivere le emozioni dell’esterna fatta con Ciro.

Tra i due tutto è andato bene e la tronista ammette di essere felice per il rapporto recuperato con il corteggiatore. In studio, poi, torna anche Gianmarco dopo aver lasciato la trasmissione e non essere tornato nella scorsa puntata nonostante Martina fosse andata da lui.