Tina Cipollari e la chirurgia estetica: il ritocchino alle labbra

Tina Cipollari è l’amatissima opinionista di Uomini e donne che tutti conosciamo, un simbolo del programma pomeridiano di Maria De Filippi ormai da tantissimi anni. Oltre a commentare le vicende prettamente televisive, legate alle dinamiche sentimentali che si sviluppano tra i protagonisti del dating show, spesso ha anche parlato di sé e di alcuni cambiamenti messi in atto nel suo aspetto fisico, dal ricorso alla chirurgia estetica ad una dieta per rimettersi in forma.

Per quanto riguarda la chirurgia estetica, in molti si sono chiesti se sia ricorsa o meno ad alcuni ritocchini per migliorare l’aspetto del suo viso. Anche Striscia la Notizia, diversi anni fa, sollevò il caso ma la Cipollari smentì seccamente a Uomini e donne: “Non sono rifatta, sono solo ingrassata. Avevo 30 chili di meno e il viso era scarnito. Il naso era diverso? Gli zigomi erano diversi? Le labbra erano forse diverse? E allora dov’è questo cambiamento? Ho molto meno rughe intorno alla bocca solo perché sono cicciottella. Io 16 anni fa avevo molti chili di meno”.

Tina Cipollari e la dieta, nel 2019 svelò: “Mi sento molto meglio“

Tuttavia, tempo dopo la prima smentita, alla fine Tina Cipollari ammise di aver fatto un seppur piccolo ricorso alla chirurgia estetica. Durante una puntata di Uomini e donne, diversi anni fa, intervenne un chirurgo plastico che confermò come l’opinionista non si fosse affatto rifatta, e fu in quell’occasione che lei alla fine ammise: “Ho fatto un ritocchino alle labbra, ma solo alle labbra“.

Tina Cipollari, inoltre, ha anche fatto ricorso negli anni ad una dieta per perdere chili e rimettersi in forma. In un’intervista a Uomini e donne magazine del 2019, l’opinionista confessò di essersi sottoposta ad un regime alimentare privo di pasta e con 5 pasti quotidiani, che portò buoni risultati: “Il mio umore è ottimo, non è cambiato per nulla, anzi. Mi sento molto meglio a livello fisico, respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera. Al di là dei chili persi sto vedendo dei risultati, mi sento più sgonfia“.

