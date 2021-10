Uomini e Donne, Tina Cipollari si è rifatta?/ Giacomo Urtis la smaschera “Non ha più il fisico di…”

Tina Cipollari ha ceduto ad altri ritocchi estetici. A rivelarlo è stato il chirurgo estetico Giacomo Urtis che in un’intervista al settimanale Nuovo ha insinuato il dubbio: “Azzarderei a dire che nel tempo si sia fatta dare qualche aiutino agli zigomi. E gli occhi sembrano alleggeriti”. Giacomo Urtis ha voluto elogiare la bellezza di Tina Cipollari: “Incarna una bellezza giunonica”.

Il chirurgo dei vip ha poi sottolineato come nel tempo Tina Cipollari abbia subito dei cambiamenti legati a qualche chilo in più. Per questo, Giacomo ha voluto darle un consiglio: “Interverrei sul doppio mento e le consiglierei un mini lifting del terzo inferiore”. Poi ci ha scherzato su spiegando che Tina Cipollari non ha il fisico di Belen Rodriguez: “Deve mantenere la sua attuale conformazione fisica perché incarna la telespettatrice media over 50”. In realtà ad anticipare la tesi di Giacomo Urtis ci aveva pensato qualche tempo fa “Striscia la Notizia” insinuando il dubbio che Tina Cipollari si fosse rifatta naso, zigomi, bocca e seno.

Tina Cipollari replica: “Mi sono rifatta solo le labbra”

Tina Cipollari ha replicato affermando di essersi rifatta solo le labbra. A chi l’accusava di essere cambiata nel corso degli anni, l’opinionista di “Uomini e Donne” aveva replicato rispondendo di essere aumentata di peso. Tina ha voluto puntualizzare poi di essere intervenuta sulle labbra perché era una zona che guardandola la faceva stare male. In realtà, Tina Cipollari aveva respinto qualche tempo fa ogni insinuazione su interventi estetici replicando proprio ad un servizio di “Striscia la Notizia”: “Non sono rifatta, sono solo ingrassata. Avevo 30 chili di meno e il viso era scarnito. Il naso era diverso? Gli zigomi erano diversi? Le labbra erano forse diverse? E allora dov’è questo cambiamento? Ho molto meno rughe intorno alla bocca solo perché sono cicciottella. Io 16 anni fa avevo molti chili di meno”.

Confrontando le immagini di ieri e oggi in realtà ci possiamo accorgere che il cambiamento c’è stato ma che non sembra essere frutto del ricorso alla chirurgia. Il naso sembra essere identico a prima e lo stesso discorso vale per gli zigomi, sempre pronunciati. Tina non sembra essere cambiata di una virgola.



