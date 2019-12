Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono lasciati?/ “Si vedono sempre meno..”

Nelle ultime ore Tina Cipollari, la nota opinionista di Uomini e Donne, è tornata al centro del gossip per un’inaspettata indiscrezione. L’ex moglie di Kikò Nalli starebbe vivendo un periodo di crisi con il suo nuovo compagno, Vincenzo Ferrara. A lanciare lo scoop è il settimanale Vero, sul quale si legge: “Sembra che la relazione tra Tina e Vincenzo sia in una fase di riflessione.” Indiscrezione partita da persone vicine alla coppia: “Gli amici della coppia negli ultimi tempi avrebbero notato che le trasferte a Firenze siano diventate sempre più sporadiche. – il noto settimanale infine aggiunge – A conti fatti la coppia si vedrebbe meno, tanto da spingere sempre più persone a pensare che possano addirittura aver concluso quella che sembrava una storia d’amore destinata all’altare.”

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sono in crisi?

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara negli ultimi tempi si vedrebbero sempre meno. Sarebbe proprio questo aspetto ad aver allarmato le persone vicine alla coppia. Tina, d’altronde, si recherebbe sempre più di rado a Firenze, città in cui vive e lavora Vincenzo. La coppia potrebbe dunque essere in un momento di crisi o, addirittura, aver già rotto in modo definitivo. Al momento però si tratta di un gossip che non trova alcuna conferma, né dalla Cipollari né, tantomeno, da Vincenzo. Qualora l’indiscrezione non rispecchiasse la realtà dei fatti è comunque molto probabile che la bionda opinionista di Uomini e Donne rompa il silenzio per smentirla in modo definitivo e confermare invece che le cose con il suo Vincenzo procedono a gonfie vele.

