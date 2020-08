Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, vacanza d’amore/ Baci in spiaggia e addio crisi!

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di Tina Cipollari, e non solo per il suo ruolo a Uomini e Donne. Se il ritorno nello studio di Canale 5 per la prossima edizione sembra più che confermato, ciò che ha destato un po’ di sospetti è stato l’allontanamento da Vincenzo Ferrara, il suo compagno. Durante il lockdown i due sono rimasti separati: Tina a Roma con i figli avuti da Chicco Nalli, Vincenzo, invece, a Firenze, dove vive e gestisce un ristorante. Si è parlato anche di matrimonio saltato per la coppia, proprio a causa della pandemia. Di fronte a questi indizi si è dunque pensato che Tina e Vincenzo stessero vivendo una crisi di coppia e fossero, dunque, vicini alla rottura. Le foto pubblicate da Diva e Donna, nel numero in edicola questa settimana, smentiscono però l’addio.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, ‘luna di miele’ anticipata?

Il noto magazine ha infatti paparazzato Tina Cipollari e Vincenzo insieme in spiaggia. Un piccolo assaggio di quella che potrebbe essere la loro vicina luna di miele. I due, infatti, si scambiano baci e abbracci, confermando che la storia continua dunque a gonfie vele dopo le difficoltà dei precedenti mesi. I due si sono rilassati insieme qualche giorno a Porto Ercole, pronti per ripartire e dare inizio ad un anno che, probabilmente, sarà per loro davvero molto importante. Vincenzo e Tina, infatti, potrebbero convolare a nozze nel 2021, coronando un sogno d’amore iniziato circa due anni fa. Non ci resta che attendere aggiornamenti dai diretti interessati.



