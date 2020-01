Tina Cipollari insultata a Uomini e Donne/ “Grassa”, lei sbotta “Cinghiale di merd*!”

Puntata particolarmente caotica e ricca di scontri quella del trono Over di Uomini e Donne in onda oggi 13 gennaio su Canale 5. Gemma Galgani torna ad essere mira delle accuse di Tina Cipollari che però trova nel pubblico chi è pronto ad andarle contro e difendere la bionda dama. Un signore del pubblico chiede infatti a Maria De Filippi di poter replicare alla Cipollari ma ciò che ne nasce è una lite particolarmente infuocata che porta Tina ad infuriarsi. “Tina c’è un po’ di invidia verso Gemma perché arrivare alla sua età, così, da parte tua non c’è la possibilità. Non ci arrivi alla sua età!” dichiara l’uomo dal pubblico. E specifica: “Non parlo di età ma di fisico!”

Tina Cipollari, lite con un uomo nel pubblico di Uomini e Donne

Parole che infiammano Tina Cipollari, che furiosa lascia la sua postazione per inveire contro l’uomo che infatti aggiunge: “Tu vai sempre ad ingrassare e hai la tendenza ad ingrassare, ingrasserai sempre!” L’opinionista di Uomini e Donne sbotta: “Cinghiale di mer*a, vai a caga*e!” e continua “Ma poi che c’entra?” Lui però cerca di appianare “Comunque sei una persona piacente, non grassa, formosa!” Anche Tinì prende le parti di Tina Cipollari, chiarendo che: “Gemma è una bellissima donna ma non ha mai avuto figli! Questo corpicino qua ha avuto tre figli!” Anche Maria De Filippi cerca di appianare e placare gli animi, spiegando alla Cipollari cosa voleva davvero intendere l’uomo nel pubblico.



