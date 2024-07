Uomini e Donne: Jack Vanore, come sta dopo la malattia/ “Il mare mi ha guarito così”

Jack Vanore, uno degli opinionisti più amati di Uomini e Donne ha da poco raccontato della malattia che lo ha costretto a lasciare il programma dove lavorava a fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti. In un’intervista al Gazzettino “Active”, Giacomo, in arte “Jack”, si è sfogato rivelando tutto sulla patologia che lo ha colpito qualche anno fa, raccontando di come è riuscito ad uscirne grazie al mare. Classe 1983, Jack Vanore ha iniziato a farsi conoscere nel mondo della televisione partendo da corteggiatore per poi diventare tronista e opinionista, grazie alle sue doti da commentatore durante le puntate.

Dal 2020, però, sono successe diverse cose che hanno costretto Jack Vanore a rallentare e a fermarsi da Uomini e donne, lasciando il posto del dating show e dedicandosi quasi totalmente alla sua salute: ha scoperto di avere una malattia autoimmune che gli impediva di stare al sole e che gli causava diversi problemi fisici. Grazie al mare, però, è rinato diventando un esperto dello sport SUP, abbreviazione di Stand Up Paddle, un attività che consiste nel restare in piedi su una tavola molto simile a quella da surf ma che differisce per le dimensioni nettamente più grandi. “È nato un vero e proprio amore nei confronti di questi sport” – racconta Jack Vanore a Gazzetta – “È successo quasi per caso, quando mi sono trasferito in Liguria per stare più vicino alla mia famiglia.”.

Jack Vanore di Uomini e Donne si sfoga sulla malattia: “I miei problemi peggioravano quando stavo al sole, ma oggi sono guarito”

Sportivo da tantissimi anni, Jack Vanore racconta di non aver dato mai la giusta importanza ad alcuni sport, che per lui sono stati davvero una cura a quello che gli stava capitando. Racconta di essersi allenato tantissimo nel corso della sua vita, ma allo stesso tempo di non aver mai trovato la sua dimensione: “Grazie allo sport ho potuto riconnettermi con la natura” – confessa, e poi la frase più bella: “Fortunatamente oggi posso dirmi clinicamente guarito”. Una malattia quella che ha colpito Jack Vanore, brutta e infima. L’ex opinionista di Uomini e Donne racconta poi che a causa di questa non poteva nemmeno restare al sole, perché in quei casi i problemi peggioravano.

Il tutto, come afferma durante l’intervista, è stato un percorso che lo ha “ricentrato”, una vera e propria “lezione di vita” e rinascita, che gli hanno permesso di sperimentare il vero surf, da professionista anche durante la malattia. Che ne sarà ora del suo futuro? Jack Vanore non ha dubbi e spiega di avere in pentola tantissimi progetti, che però non può raccontare a causa del suo essere scaramantico. “La cosa importante è rimanere centrato come lo sono adesso, nella mia vita”, dice, per poi mandare un messaggio d’affetto anche ai fan di Uomini e Donne, che ancora oggi lo seguono in tutte le avventure della sua vita. In particolare, una menzione alla conduttrice Maria De Filippi: “Mi è stata di grande supporto”, confessa “non eravamo solo colleghi o amici, ma una vera e propria grande famiglia”.











