Tina Cipollari, appello prima del trono di Uomini e Donne

Tina Cipollari è ufficialmente una tronista di Uomini e Donne. la bionda opinionista, single da tempo, ha deciso di mettersi in gioco sfruttando le telecamere del programma che le ha regalato non solo successo e popolarità, ma anche un grande amore come quello che ha vissuto con l’ex marito Kikò Nalli e con cui ha avuto tre figli. Protagonista indiscussa delle varie puntate del programma di Maria De Filippi, Tina ha deciso di aprire il proprio cuore ammettendo di essere alla ricerca di un uomo con cui costruire una storia vera per poi convolare a nozze.

Tina Cipollari furiosa con Alessandro Tenace (TheShow)/ “Mi fatto un cu*o così": la star di Uomini e Donne...

L’appello ufficiale è arrivato nel corso della puntata di Uomini e Donne del 22 gennaio 2025 che si è aperta con un appello di Gemma Galgani. La dama storica del trono over, dopo l’ennesima delusione, ha deciso di rivolgere un appello chiaro e sincero a tutti i suoi futuri pretendenti. Dopo Gemma, anche Tina ha deciso di rivolgere un appello agli uomini a casa su invito di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, coppia storica si lascia: ipotesi e l'indizio/ "Crisi nera, l’iniziale è la A"

L’appello di Tina Cipollari

“Maria, io sono single ormai da un po’ di tempo e cerco un uomo. Come età partiamo dai 63 anni, ma se poi li porta bene può arrivare anche fino a 80. Basta che sia uno autonomo che non devo accudire da subito”, esordisce così Tina Cipollari parlando direttamente alle telecamere.

“Se è vedovo è meglio, ma credo che a quell’età sia più facile. Sarebbe meglio senza figli, ma altrimenti basta che vivano all’estero e non si occupino più del padre. Deve essere non benestante, molto benestante”, racconta Tina. “Insomma, come quello di Gemma“, commenta la conduttrice Maria De Filippi. “Anche lei cercherebbe questo, ma non ha il coraggio di dirlo. Lei, però, è interessata alla parte sessuale dell’uomo, io a quella economica”, risponde l’opinionista mentre Gemma chiude la discussione così – “Una non esclude l’altra, ovviamente è sempre meglio stare al caldo che sotto un ponte”.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 21 gennaio 2025/ Gemma chiude con Renato, Sabrina pensa ancora a lui...