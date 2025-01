Gemma Galgani e l’appello a Uomini e Donne

Gemma Galgani non riesce a trovare pace sentimentalmente. Chiuso la storia con Fabio Cannone, la dama si era tuffata nella conoscenza con Antonio e Renato, due cavalieri del trono over. Dopo pochi appuntamenti e un bacio, però, tutto è finito. Renato, in particolare, durante un confronto al centro dello studio, ha deciso di non portare avanti la frequentazione anche per una serie di incomprensioni che hanno portato Gemma a dirsi delusa dal cavaliere. La Galgani, però, nonostante l’ennesima delusione sentimentale, non getta la spugna e si rimette subito in gioco nella speranza di poter finalmente trovare un uomo con cui costruire una storia importante.

Non essendoci un cavaliere, tra quelli presenti nel parterre del trono over che le interessi, nella puntata di Uomini e Donne del 22 gennaio 2025, la dama di Torino raggiunge il centro dello studio per rivolgere un vero e proprio appello a futuri ed eventuali pretendenti.

Presente nel parterre del trono over di Uomini e Donne sin dalla prima puntata della prima stagione, Gemma Galgani ha conosciuto diversi pretendenti. Con alcuni ha vissuto storie importanti come quella con Ennio e Giorgio Manetti e con altri tutto è finito dopo pochi appuntamenti. Sognatrice, romantica e innamorata dell’amore, però, Gemma non si è mai arresa e continua a credere di poter vivere un vero amore da favola.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, così, chiede a Maria De Filippi di poter rivolgere un appello agli uomini che, in futuro, chiameranno la redazione per conoscerla. Gemma, così, chiede di poter incontrare solo uomini che sia realmente interessati a lei e che la apprezzino con tutte le sue sfaccettature.