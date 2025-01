Tina Cipollari pensa al matrimonio dopo Uomini e Donne: “Se arriva quello giusto vorrei…”

Tina Cipollari è pronta a trovare l’amore. Tanto, in questi mesi, si è vociferato in merito ad un suo possibile trono, e ora la notizia è ufficiale. La storica opinionista torna ad essere una tronista e cerca un uomo che possa non solo diventare il suo compagno, ma che possa magari essere il suo prossimo marito. Sì, perché dopo Kikò Nalli, Tina non ha avuto un amore importante al punto tale da tornare sull’altare per pronunciare un nuovo ‘Sì, lo voglio’.

Tuttavia, non chiude le porte all’amore e a queste possibilità. Anzi, attraverso le pagine del settimanale Chi, svela anche come vorrebbe che fosse il suo prossimo matrimonio. “Se arriva quello giusto, matrimonio con rito civile, niente abito bianco, mi sono già sposata in chiesa. – ha spiegato Cipollari, per poi aggiungere – E poi inizierà la mia nuova vita con quest’uomo.”

Tina Cipollari: “Il sesso nella relazione? Ecco quanto conta per me”

L’opinionista di Uomini e Donne ha ben chiaro come vorrebbe il suo prossimo compagno: “Meglio vedovo o divorziato, pur con diversi divorzi alle spalle. Sarà importante che, se ci sono figli, siano ben sistemati”. Un vero e proprio appello, dunque, quello che Tina Cipollari ha lanciato attraverso il celebre settimanale a coloro che chiameranno per conoscerla nello studio di Canale 5. Poi, però, ha anche toccato argomenti più piccanti, come l’importanza che ha il sesso per lei all’interno della relazione: “Non ho mai dato questa grande importanza al sesso, neanche quando ero più giovane, guardo il carattere. – ha spiegato – È l’organo più bello“. Non resta che attendere l’arrivo dei primi corteggiatori a Uomini e Donne per scoprire come andrà questa nuova avventura della Vamp.