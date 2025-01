Tina Cipollari, da opinionista a tronista di Uomini e Donne: ecco perché

Dopo anni trascorsi sulla poltrona di opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha deciso di diventare tronista per trovare l’amore e dare il via ad un nuovo capitolo della sua vita. Concluso il matrimonio con Kikò Nalli, conosciuto proprio nello studio del dating show di canale 5 e con il quale ha avuto tre figli, Tina ha avuto un’altra relazione durata cinque anni. Oggi, però, è single da diverso tempo e ha voglia di avere un nuovo compagno come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Chi e pubblicata nel numero in edicola da mercoledì 15 gennaio 2025. Nessuna aspettativa, però, da parte di Tina che sembra avere le idee chiare principalmente sull’età che dovrebbe avere l’uomo che sceglierà.

“Intanto l’uomo ideale non esiste” – puntualizza la bionda opinionista. “Diciamo che deve arrivare un uomo che mi incuriosisca, che mi piaccia. Non ho un prototipo. Ovviamente sarà un uomo maturo. Se arriva uno di trent’anni non mi interessa”, ha aggiunto.

Tina Cipollari: come dev’essere l’uomo che la conquisterà

Durante le varie puntate di Uomini e Donne, quando in studio arriva un nuovo cavaliere, Tina Cipollari chiede spesso la posizione economica. Un modo ironico, quello della bionda opinionista, per entrare in confidenza con i vari protagonisti della trasmissione. In tanti, tuttavia, pensano che stia cercando un uomo benestante, ma a tal proposito, Tina fa una precisazione. “Cerco un marito e non uno che mi mantenga ma voglio evitare lo spiantato, ne girano centinaia anche travestiti da ricchi”, spiega.

Ma come dev’essere fisicamente l’uomo di Tina Cipollari? “Guardo il carattere. Da sempre dico che il carattere è la parte più bella del corpo di una persona, è l’organo più bello. Lo dico sempre anche ai miei figli che sono nell’adolescenza, a volte ti rispondono male. Il carattere è quello che ti resta tutta la vita“, dice ancora Tina che poi conclude spiegando come l’uomo che sceglierà debba essere “un upgrade, deve essere uno di cultura, che può viaggiare”.