Tina Cipollari punge Gemma “Hai bisogno di una revisione al seno”/ “Una è più giù…”

La nuova puntata di Uomini e Donne non poteva che avere inizio da Gemma Galgani. La dama, però, non è al centro dello studio ma seduta alla sua postazione. È Tina Cipollari ad accendere però i riflettori sulla dama che oggi ha indossato una maglia particolarmente scollata. “Ho notato un bel décolleté, molto fresco…” esordisce sarcastica l’opinionista, poi pronta ad attaccarla. “Ho notato che è una più giù e una più su, hai bisogno di una revisione, devi tornare dal chirurgo!”, le fa notare. Gemma rimane in silenzio mentre la Cipollari continua: “Giugno, luglio e agosto solitamente le persone vanno in vacanza, invece lei va nelle cliniche… Ma ti senti a tuo agio con quei due palloni d’avanti alla tua età?”

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Esce con Stefano ma Gianni attacca: "Maleducata!"

La Galgani stavolta risponde a tono: “E tu ti senti a tuo agio con quelle?” Tina, però, la zittisce: “Le mie sono naturali e poi molto meno delle tue”. Lo scontro poi continua poco dopo, quando Gemma, preso il centro dello studio, racconta di essere uscita con Stefano. Gemma però appare scostante, quasi scocciata di questa uscita, e la cosa viene notata da Tina e Gianni Sperti che la accusano di essere stata maleducata col cavaliere, nonché “molto antipatica”.

LEGGI ANCHE:

Gemma Galgani piange per Leonardo a Uomini e Donne/ Tina Cipollari: "Non dargli..."Tina Cipollari, Gianni Sperti "Auguri Befana"/ Replica "Ti ho portato 10kg di ovatta per le mutande"

© RIPRODUZIONE RISERVATA