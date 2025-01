Grandissimo colpo di scena a Uomini e Donne, Tina Cipollari potrebbe essere la nuova tronista. La redazione del programma ha infatti pubblicato il numero di telefono per partecipare ai casting così da diventare il possibile fidanzato dell’opinionista. Dopo tanti anni trascorsi nel programma seduta accanto a Gianni Sperti, l’amatissima Tina Cipollari potrebbe essere pronta ad “approfittare” del dating show di Maria De Filippi per trovare l’uomo della sua vita.

Ormai da tempo l’opinionista è single e spesso capita di vederla fin troppo interessata agli uomini del parterre. La prima domanda ai cavalieri è sempre quella: “Che lavoro fai?” per poi passare subito a chiedere informazioni sullo stipendio con Maria alle spalle che le intima di fermarsi con le curiosità sul denaro. Questa volta potrebbe esserci un’edizione tutta dedicata a lei, per trovare l’uomo che risponde perfettamente ai suoi desideri. Cos’ha dichiarato Tina Cipollari? “Non voglio neppure la separazione dei beni.”, ha detto, “Lo vorrei molto ricco, che ama viaggiare e che ha case in tutto il mondo. Deve essere generoso”

Tina Cipollari tronista a Uomini e Donne: “Ecco come deve essere il mio uomo ideale”

Pare che Tina Cipollari sarà la nuova tronista di Uomini e Donne per questa edizione 2024/2025. Ormai da tempo i fan la richiedono sul trono per aiutarla – finalmente – a cercare un fidanzato. Tempo fa aveva fatto alcune richieste precise su come deve essere l’uomo dei suoi sogni, e pare che l’opinionista romana cerchi una persona fino agli 80 anni e che sia autonoma. Non solo, le va bene che abbia dei figli purchè vivano all’estero, basta che siano lontani dal padre e che non interferiscano nella relazione. “Voglio un uomo disposto a sposarmi”, aveva dichiarato Tina Cipollari, desiderosa di una nuova storia d’amore.

L’opinionista di Uomini e Donne ha un ex marito, e si tratta del celebre hairstylist Kiko Nalli, il quale è stato spesso invitato in alcuni programmi televisivi per mostrare le sue doti di parrucchiere. Insieme a lui ha avuto tre figli, ma il matrimonio purtroppo è naufragato anche se per il bene dei ragazzi hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto. I fan si chiedono quale sia stata la reazione di Kiko Nalli alla notizia di Tina Cipollari tronista. Ebbene, a quanto sembra il parrucchiere ha scelto la via del silenzio, non pubblicando alcuna dichiarazione sui social.