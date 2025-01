Tina Cipollari sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? Mentre il pubblico attende con ansia la scelta di Martina De Ioannon, che deciderà se uscire dal programma con Ciro Solimento o Gianmarco Steri, si fa largo un rumor che sta già facendo discutere: Tina potrebbe tornare sul trono! Sono passati quasi 25 anni dal suo primo ingresso nello studio di Uomini e Donne, dove ha fatto il suo debutto come corteggiatrice, poi tronista e infine come amatissima opinionista.

Proprio come dichiarato nella recente intervista a Belve, il programma di Maria De Filippi è come una seconda casa per lei e ora potrebbe essere proprio lì il luogo nel quale ha deciso di trovare un nuovo amore. Poco fa, i profili social ufficiali di Uomini e Donne hanno pubblicato un video con la scritta: “Tina cerca l’amore”. Nella descrizione, hanno annunciato ufficialmente i casting per trovare un nuovo fidanzato per l’opinionista, accompagnati da queste parole: “Se pensi di essere l’uomo giusto per lei, chiama i numeri 0637351664 o 0637351665, oppure clicca sul LINK IN BIO su WittyTV e iscriviti ai casting, specificando che desideri corteggiarla”.

Tina Cipollari nuova tronista a Uomini e Donne? L’annuncio manda in tilt i fan

La notizia di un possibile trono di Tina Cipollari ha scatenato un’ondata di curiosità e sorpresa tra i fan, che si stanno chiedendo impazientemente se l’opinionista deciderà davvero di rimettersi in gioco sentimentalmente all’interno del programma che l’ha resa un’icona. Ricordiamo che dal 2005 al 2018 Tina è stata legata all’ex marito Kikò Nalli, dal quale ha avuto tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca. Dopo la separazione dal parrucchiere, ha iniziato una storia con il ristoratore toscano Vincenzo Ferrara. Addirittura, i due si sarebbero dovuti sposare prima della pandemia da Covid-19. Ma, poi è arrivata la rottura, i cui motivi restano ancora sconosciuti.

Adesso, dopo un lungo periodo da single, è pronta ad intraprendere una nuova storia d’amore e ad aiutarla sarà proprio Uomini e Donne. Nel video pubblicato sui social, Tina inizia già ad elencare tutti i requisiti che dovrà avere il suo prossimo fidanzato: “Maria io sono single da un po’ di tempo, cerco un uomo. L’età partiamo dai 63, se poi portati bene arriviamo anche a 80. Voglio un uomo autonomo che non ha bisogno che io lo accudisco, se è vedovo è meglio. Anche se ha dei figli va bene, l’importante è che vivano all’estero. Deve essere molto benestante, un uomo disposto a sposarmi, niente separazioni dei beni”.