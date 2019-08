Tish cancella Amici/ Eliminate tutte le foto nella scuola: “L’ho fatto perché…”

Tish è sicuramente tra i protagonisti più amati dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantante dai capelli rossi e dai due puntini neri sul volto ha fatto sognare tutti con la sua voce ma anche col suo flirt con il vincitore Alberto Urso. Amici è stato per lei un trampolino di lancio e una tappa molto importante della sua vita, è per questo che ha spiazzato quanto accaduto negli ultimi giorni. L’ex allieva di Amici ha infatti deciso di cancellare tutte le foto, pubblicate su Instagram, della sua avventura nel talent di Canale 5. Tantissimi hanno allora chiesto le motivazioni di questo gesto e Tish si è dunque sentita in dovere di intervenire e dare una spiegazione. “Negli ultimi giorni alcuni di voi mi hanno scritto chiedendomi il perché dell’archiviazione delle foto di Amici dal mio profilo Instagram. – ha scritto – Sapete che tendo a non giustificare le mie scelte, spero sempre vengano capite col tempo ma in questo caso ci tengo, perché tengo ad Amici e a voi che grazie alla scuola mi avete conosciuto.”

Tish e Amici: “Ora devo fare un salto nel vuoto”

Tish, nel lungo messaggio postato in una story su Instagram, ha allora continuato a motivare questo gesto. “Il perché sta tutto lì, nella parola scuola. Ci siamo passati tutti e pensare di poter rinnegare quel momento è impossibile. Troppe emozioni, persone, impegno per far finta non ci sia stata.” Non nega che Amici è stata una tappa importantissima: “Mi ha dato tantissimo, mi ha fatta crescere come non potevo neanche immaginare, come fanno le migliori scuole mi ha insegnato più di quello che si legge nei libri.” Tuttavia è arrivata a porsi una domanda: “Ma finito quel percorso mi sono chiesta: e adesso? Adesso c’è da fare un salto nel vuoto e non vedo l’ora anche perché so che ci sarete voi a tenermi per mano”. Motivazioni, quelle di Tish, che lasciano un po’ di amaro in bocca ai fan, alcuni dei quali ancora non riescono a capire il vero motivo di questo gesto.

