Tittocchia in topless a letto con Awed “Ho visto le tett*”/ Foto, notte hot all’Isola

Grazie ad una prova speciale messa a disposizione da Ilary Blasi nel corso della scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2021, tre coppie di concorrenti hanno avuto l’opportunità di trascorrere una notte su di un comodo letto. Dopo Matteo Diamante e Francesca Lodo, sono stati Awed ed Emanuela Tittocchia a trascorrere una notte a letto insieme. Inevitabilmente la serata si è fatta piccante, d’altronde i due si sono spesso stuzzicati in queste ultime settimane ed è scoccato anche qualche bacio sulle labbra, seppur per scherzo. Sia Awed che Emanuela sono single, quindi non è da escludere che possa realmente nascere un flirt tra i due, soprattutto dopo la piccante notte trascorsa insieme, durante la quale la Tittocchia si è mostrata anche in topless!

Awed Simone Paciello e Emanuela Tittocchia nuova coppia?/ Scene hot da "fidanzatini"...

Awed e il massaggio hot ad Emanuela Tittocchia in topless: flirt all’Isola?

Quando Awed si è offerto per farle un massaggio, Emanuela Tittocchia ha accettato con piacere. L’influencer però non si aspettava che lei si spogliasse quasi del tutto di fronte a lui e senza coprirsi, così è apparsa in topless di fronte ad Awed che è rimasto inizialmente senza parole. Poi, sgomento, ha dichiarato “Ma sei nuda! Non ci credo, ti ho rivisto le tette, così da vicino!” Dopo la sorpresa iniziale, Awed si è dunque dedicato ad un rilassante massaggio.

