Tiziana Cantone, ex fidanzato assolto/ Cadono accuse di falso e simulazione di reato

Tiziana Cantone, assolto l’ex fidanzato

È stato assolto da tutti i capi d’accusa l’ex fidanzato di Tiziana Cantone, Sergio Di Palo. A deciderlo è stato il giudice Dario Gallo del Tribunale di Napoli. L’uomo era sotto accusa per vari reati, ovvero simulazione di reato, calunnia e accesso abusivo a sistema informatico, ma è stato assolto da ogni capo di accusa. Dunque ancora non si conosce il nome della persona che diffuse i video privati della ragazza, morta suicida il 13 settembre del 2016 dopo la gogna pubblica.

La sentenza di assoluzione nei confronti di Sergio Di Palo è totale. A detta del giudice Dario Gallo del Tribunale di Napoli, “il fatto non sussiste”. Cade anche il reato di calunnia perché “il fatto non costituisce reato”; accesso abusivo a sistema informatico per “impraticabilità”, ossia perché manca la denuncia; simulazione di reato perché “il fatto non sussiste”. L’uomo, difeso dall’avvocato Bruno Larosa, è stato dunque assolto in maniera totale.

Tiziana Cantone, Sergio Di Palo è innocente

Alcuni dei reati venivano contestati all’ex fidanzato di Tiziana Cantone in concorso con la stessa vittima: solo l’accesso abusivo al sistema informatico, ossia al profilo social della ragazza, era contestato solo a Sergio Di Palo. Proprio la ragazza aveva inizialmente sporto denuncia contro cinque persone, indicate come responsabili di aver diffuso, dopo averle ottenute, le sue immagini private in rete. Incongruenze rilevate nell’iniziale testimonianza di Tiziana Cantone avevano però portato gli inquirenti ad archiviare la posizione dei cinque indagati.

A quel punto è stata aperta un’inchiesta per calunnia nei confronti della ragazza e dell’ex fidanzato. Tiziana Cantone si è tolta la vita il 13 settembre 2016, nell’abitazione di Casalnuovo di Napoli: secondo molti non ha rotto la pressione della gogna pubblica, ma la famiglia ha sempre pensato che dietro ci potesse essere altro. Ancora tante le domande alle quali una risposta non c’è: l’ex fidanzato, però, è innocente.











