Tiziana Etruschi, moglie Lillo Petrolo/ L’attore: “Anche lei con il covid, ma ha…”

Tiziana Etruschi è la moglie di Lillo Petrolo che, questa sera, sarà uno degli ospiti della sesta puntata di Affari Tuoi Viva gli Sposi. Della coppia si sa davvero molto poco. Lillo Petrolo, del duo comico Lillo & Greg, è riservato e condivide molto poco della sua vita privata. Su Instagram, infatti, pubblica soprattutto foto e video dedicati al suo lavoro anche se, scorrendo lungo la galleria, ci si imbatte in alcune foto in cui appare accanto alla moglie Tiziana. Nella foto che vedete qui in alto e che è stata scattata nel 2018, Lillo si mostra sereno e sorridente mentre si gode le vacanze con la moglie Tiziana di cui si sa davvero poco. La donna che condivide la propria vita con Lillo, infatti, pare che non abbia neanche un profilo social.

Lillo Petroli e il covid: “Per fortuna pochi sintomi per mia moglie”

Lillo Petroli, come molti personaggi del mondo dello spettacolo, ha combattuto contro il covid. L’attore ha trascorso 26 giorni in ospedale come ha raccontato a Marco Liorni. Contro il covid ha dovuto combattere anche Tiziana Etruschi che, fortunatamente, a differenza del marito, ha avuto solo dei lievi sintomi. “Tutto quello che poteva darmi di brutto me l’ha dato, dalla febbre altissima ai dolori per arrivare alla polmonite. Sono stato in ospedale con la polmonite bilaterale e anche tre giorni in terapia intensiva. Me la sono vissuta al massimo della negatività. Mia moglie, invece, per fortuna ha avuto solo piccoli sintomi“, ha spiegato l’attore. Ora che sta benissimo, Lillo è pronto a divertire il pubblico insieme agli altri ospiti di Affari Tuoi Viva gli Sposi e, nel programma dedicato alle coppie innamorate, l’attore potrebbe svelare nuovi dettagli della sua vita privata.



