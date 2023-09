Tiziana Giardoni, moglie Stefano D’Orazio: “Sono stata sfortunata”/ “Avrei voluto vivere la nostra storia…”

Tiziana Giardoni, la vedova di Stefano D’Orazio, l’ex batterista dei Pooh venuto a mancare il 6 novembre 2020, ripercorre la sua storia d’amore nel salotto di Caterina Balivo. Ospite della puntata de La volta buona del 12 settembre, Tiziana Giardoni non nasconde l’emozione di fronte alle immagini del suo matrimonio, ma anche del padre, venuto a mancare pochi mesi dopo il marito. “Rivedere queste immagini, di Stefano ma anche di mio padre che mi portava da lui mi fa pensare. Da una parte sono stata fortunata ad avere due uomini così importanti nella mia vita e, dall’altra, sono stata anche molto sfortunata perché avrei voluto vivermi questa storia un pochi di più. Avrei voluto vivere Stefano un pochi di più”, dice non riuscendo a trattenere le emozioni e la sofferenza.

Chi è Lavinia Abate, nuova "gatta nera" de Il Mercante in Fiera/ Vincitrice di Miss Italia 2022

“Mi aggrappo ai ricordi perché solo quello ti rimane e cerchi di pensare a ciò che c’è stato di bello. C’è stato tanto amore tra noi e questo mi aiuta”, dice ancora Tiziana.

Tiziana Giardoni e la storia d’amore con Stefano D’Orazio

“E’ stato l’uomo della mia vita, l’uomo che desideravo avere accanto e non perché fosse Stefano D’Orazio dei Pooh. Era l’uomo che mi faceva sorridere sempre, mi regalava sempre i suoi sorrisi“, ricorda ancora Tiziana Giardoni ripercorrendo gli anni vissuti accanto al marito.

Rocco Siffredi/ “Giovani confondono por*o con sessualità, all'Isola il mio pene è andato in letargo"

E, prima di salutare il pubblico di Caterina Balivo, svela il suo attuale rapporto con gli altri componenti dei Pooh. “Fanno parte della mia famiglia. Ci sono sempre e con loro abbiamo un appuntamento importante nel quale ricorderemo Stefano in una serata che ci sarà il 26 ottobre e, in quell’occasione, avremo modo di ricordare la storia di Stefano con i Pooh e di mandare avanti il progetto di premiare i giovani talenti che andremo a selezionare in tutta Italia. Stefano va ricordato e io ce la metto tutta”, conclude Tiziana.

LEGGI ANCHE:

Stesa a Caivano, spari con pistole e mitra/ Testimone: “Una bimba è stata soccorsa dall'ambulanza”

© RIPRODUZIONE RISERVATA